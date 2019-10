"Ordem alerta para baixos salários dos psicólogos das IPSS" é a manchete do Açoriano Oriental desta quarta-feira.

"José Manuel Bolieiro “pressionado” para liderar PSD/Açores" é outro dos títulos em destaque nesta edição.

Outros títulos desta primeira página são: "História da eletrificação dos Açores em filme", "Combate à diabetes entope consultas do hospital" e "Mostra de cinema “Imprópria” homenageia Clarisse Canha".



No desporto, destaque para "Vitória Almeida marca no triunfo de Portugal" e "Faltou vento à Regata de Outono".