Orçamento Participativo Jovem da Ribeira Grande com 22 propostas

“Na edição do ano anterior, foram contabilizadas 13 propostas nesta fase, havendo por isso um aumento de nove novos projetos em 2022”, realça a autarquia em nota de imprensa.

Segundo o comunicado, nas sessões públicas de apresentação das propostas, que decorreram nos dias 29 e 30 de março, o autarca Alexandre Gaudêncio enalteceu o “desempenho e o interesse dos jovens ribeiragrandenses em fazerem parte do Orçamento Participativo Jovem”, mostrando-se bastante satisfeito com a “elevada adesão e com o objeto das propostas apresentadas”.

Em nota, a Câmara Municipal da Ribeira Grande esclarece que já estão concluídas “três das seis fases do processo”, tendo a análise técnica das propostas se iniciado na passada sexta-feira.