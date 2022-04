Orçamento de Ponta Delgada de 62 ME aprovado em Assembleia Municipal

O primeiro orçamento do executivo camarário liderado pelo social-democrata Pedro Nascimento Cabral contou com o voto contra do BE.

Durante a Assembleia Municipal, que decorreu hoje no Coliseu Micaelense, o presidente da autarquia defendeu que o Orçamento para 2022 “reafirma o princípio estratégico da coesão territorial”.

“Ponta Delgada é o motor do desenvolvimento económico, social e cultural do arquipélago”, assinalou.

Nascimento Cabral destacou a baixa da participação variável do IRS de 4% para 3,5% e a redução na derrama de 1,5% para 1%, advogando que é objetivo da Câmara “aliviar as famílias dos encargos que possuem”

“A nossa preocupação social estende-se assim à atribuição de vários apoios a famílias e Instituições de Solidariedade Social do concelho que ascendem a mais de meio milhão de euros”, acrescentou.

Em 2022, Ponta Delgada vai atribuir ainda um milhão de euros às instituições culturais e desportivas e alocar 300 mil euros à requalificação da escola dos Fenais da Luz e 30 mil euros para o ordenamento da zona entre a praia do Pópulo e a praia das Milícias.

Estão ainda previstos 40 mil euros para o desenvolvimento de um estudo sobre a mobilidade no concelho e 200 mil euros para a criação de projetos no Parque Urbano e outros 200 mil euros para a substituição do relvado sintético do campo de Santo António.

Nascimento Cabral realçou ainda que em 2022 vão ter início “projetos fundamentais e estruturantes”, como o “novo enquadramento urbanístico” entre a zona de São Gonçalo e a Avenida Antero de Quental.

“É muito importante salientar que o Orçamento para 2022 cumpre a regra do equilíbrio orçamental, com um saldo global positivo de 1,7 milhões de euros”, afirmou o presidente da Câmara.

A deputada municipal do BE, Avelina Ferreira, considerou que o Orçamento “não dá resposta” às “necessidades urgentes” do concelho nas áreas da habitação, transportes e recolha de resíduos.

“O BE declara-se desapontado com este Orçamento, o qual numa altura de grandes desafios e com uma nova administração, em vez de apresentar uma renovação de ideias e uma nova visão, é meramente um Orçamento de gestão. De boa gestão, é preciso que se diga”, apontou.

Do lado do PS, o deputado municipal Nuno Miranda, alertou para o aumento “substancial” de 11% nas despesas correntes no Orçamento para 2022, em comparação com o deste ano, e para a existência de freguesias que não têm qualquer tipo de investimento previsto.

“Eu esperava genuinamente que refletisse uma nova imagem e uma nova ambição para cidade, algo que não transparece claramente”, afirmou o socialista.

Nas últimas eleições autárquicas de setembro de 2021, o PSD elegeu 14 mandatos para a Assembleia de Ponta Delgada, o PS 11, a IL e o BE um.

Em 2021, o município de Ponta Delgada contou com o orçamento global de 56 milhões de euros.

O maior município dos Açores é composto por 24 freguesias: Ajuda da Bretanha, Arrifes, Candelária, Capelas, Covoada, Fajã de Baixo, Fajã de Cima, Fenais da Luz, Feteiras, Ginetes, Livramento, Mosteiros, Pilar da Bretanha, Relva, Remédios, Santa Bárbara, Santa Clara, Santo António, São José, São Pedro, São Roque, São Sebastião, São Vicente Ferreira e Sete Cidades.