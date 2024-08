Operário recebe Santa Clara B na apresentação

premium

Com 10 mil trabalhadores atualmente, longe dos 13 mil que já teve antes da crise da ‘troika’, a construção civil açoriana não está a conseguir dar resposta à ‘overdose’ de investimento público no PRR e Construir 2030, bem como privado, no turismo. Muitos trabalhadores emigraram e a contratação de estrangeiros não responde a todas as necessidades