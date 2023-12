Operário fez valer a lei do mais forte no único jogo da jornada

O Operário isolou-se na liderança do Campeonato de Futebol dos Açores, depois de vencer o único desafio da terceira jornada que se disputou este fim de semana.

O mau tempo que assola o arquipélago desde a passada sexta-feira provocou diversos cancelamentos nas ligações aéreas entre as ilhas, pelo que os embates Urzelinense - Angrense, Guadalupe - São Roque, União Micaelense - Praiense e Benfica Águia - Lajense tenham sido todos adiados.

O Guadalupe - São Roque está marcado para 7 de janeiro, mas os restantes aguardam data para se realizar.

No Pico da Pedra, e num jogo que começou com meia hora de atraso (árbitro obrigou o Operário a mudar a cor da camisola, que era branca, porque a parte de trás confundia-se com a do Vitória, que também é branca), os fabris mostraram a sua força e venceram por 1-3 a partida realizada num tapete verde com muita água.

Um auto golo do guarda-redes Fernando (38’), Rodrigo Simão (61’) e Jarju (90+5’) apontaram os tentos dos fabris que ainda viram Diogo Medeiros falhar um penálti (56’). Paulo Roberto (85’), de penálti, reduziu para a equipa do Vitória.