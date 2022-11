Operário é o primeiro finalista da Taça de Honra

Os fabris, que esta época vão militar no campeonato de futebol dos Açores, prova agora denominada de Liga Imobiliária 2%, garantiram a presença no jogo da final a uma jornada do fim.



Na Fajã de Cima, em jogo da sexta jornada, a equipa lagoense goleou o Oliveirenses por 5-1 e chegou aos 15 pontos. Mesmo que perca na última jornada, e caso o Vitória iguale os 15 pontos do Operário, os fabris garantem a presença na final porque, no confronto direto, levam vantagem sobre os pico-pedrenses (ganharam, na Lagoa, por 1-0, o encontro que realizaram na segunda jornada), como consta no Regulamento de Provas Oficias da Associação de Futebol de Ponta Delgada para a época em curso (ponto 20.02, alínea A).



No Campo Tibério António Moniz Barreto, o Operário chegou ao intervalo a ganhar por 2-0. Marcaram neste período Luiz Maia e Simon. Após o intervalo, o ‘Oliva’ ainda reduziu por intermédio de Dino Dias, mas a equipa de André Branquinho confirmou a vitória com mais três golos da autoria de Jarju (que bisou) e Paulo Bessa.



Em Vila Franca do Campo, o ainda detentor do troféu, o Vasco da Gama, goleou o Mira Mar por 4-0, com golos de Araújo, Lucas, Xico e Pimenta, enquanto em Água de Pau o São Roque goleou por 0-7 o Santiago. Ari, Rodrigo Simão (dois golos), Mateus Oliveira, Miguel Machado (dois golos) e Rúben Rodrigues apontaram os tentos dos amarelos.



Na Série B, a quarta jornada não decidiu o vencedor, já que Vale Formoso e União Micaelense, os dois líderes, empataram este fim de semana. Os furnenses cederam um nulo na receção ao Marítimo e os unionistas empataram sem golos com o Sporting Ideal.



Na última jornada o União Micaelense recebe o Vale Formoso e um empate basta à equipa das Furnas para estar presente na final da Taça de Honra - João de Brito Zeferino pela terceira época consecutiva.