Operação internacional de combate ao tráfico de droga com 50 detidos, dois nos Açores

A operação “Mentor” foi desencadeada em 11 países em simultâneo e, no total, foram detidos 50 suspeitos e realizadas 47 buscas domiciliárias, com a PJ a avançar em comunicado que foi possível "desarticular uma organização criminosa com ligações à região dos Balcãs".

Esta operação internacional de combate ao tráfico de estupefacientes "por via marítima, com recurso a embarcações de recreio”, foi liderada pelas autoridades policiais de Espanha (Polícia Nacional) e da Noruega, com a PJ a participar através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e do Departamento de Investigação Criminal dos Açores.

Em território nacional, segundo a PJ, foram detidos três homens, dois cidadãos estrangeiros residentes nos Açores, com 55 e 37 anos, e um português na região de Lisboa, com 42 anos, no cumprimento de mandados de detenção europeu, emitidos pelas autoridades espanholas.

A investigação contou com o apoio da Europol, da Drug Enforcement Administration (DEA), dos Estados Unidos, e da National Crime Agency, do Reino Unido.

Segundo o comunicado da PJ, os três detidos em território nacional foram presentes no Tribunal da Relação de Lisboa, que "decidiu manter as detenções" dos arguidos residentes nos Açores e "aplicou a medida de coação de apresentações periódicas ao arguido detido em Lisboa".