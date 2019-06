Operação “Final do Ano Letivo 2018/2019”

De acordo com comunicado, esta operação, que decorre por todo o país, Açores e Madeira, visa incrementar o sentimento de segurança junto da comunidade escolar, conjugando uma vertente preventiva, pedagógica, através da realização de ações de sensibilização, a uma vertente fiscalizadora e dissuasora de prática de ilícitos criminais, com especial enfoque para a fiscalização do regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas, especificamente a menores.







Os vários Comandos reforçarão a sua missão de segurança, prevenção da criminalidade e delinquência no interior e imediações dos estabelecimentos de ensino, bem como nos percursos casa - escola - casa.







Esta missão será desenvolvida em primeira linha pelas equipas do Programa Escola Segura e simultaneamente pelas restantes valências da Polícia de Segurança Polícia.