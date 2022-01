Operação de prevenção criminal deteta 12 infrações e identifica seis suspeitos de consumo de droga

A informação consta de um comunicado do Comando Regional dos Açores divulgado, esta terça-feira, segundo o qual a operação foi levada a cabo em "articulação e colaboração com várias esquadras de São Miguel" e "foi dividida em três operações distintas que ocorreram em simultâneo", com "a participação de 38 polícias e nove viaturas policiais".

Nas operações de fiscalização rodoviária, segundo a PSP, foram detetadas oito infrações de natureza contraordenacional e realizada uma detenção por posse de arma proibida.

Já na fiscalização a estabelecimentos foram detetadas quatro infrações de natureza contraordenacional, por diversos motivos, e duas apreensões de máquinas de jogo de fortuna e azar, que funcionavam de forma ilegal.

O Comando Regional da PSP adianta ainda que "durante a operação de prevenção criminal foi executado um mandado de busca e apreensão em domicílio, tendo resultado na identificação de seis suspeitos de consumo de estupefacientes".