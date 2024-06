Ópera 'Suor Angelica' na Lagoa

O evento que terá lugar na Igreja do Convento de Santo António, com entrada livre.





De acordo com nota de imprensa, “'Suor Angelica' trata-se de uma ópera em um só ato, da autoria do italiano Giacomo Puccini, que será interpretada pela classe de estúdio de ópera do Conservatório Regional de Ponta Delgada, com a direção artística de Cármen Subica e Carina Andrade. Nataliya Silva será a pianista que acompanhará a ópera.





A personagem principal será interpretada por Alexandra Pacheco.