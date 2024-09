Open de Lisboa rende uma prata e três bronzes

A prata foi conquistada por João Gonçalves, do Clube de Karate-do Shotokan de Angra do Heroísmo (CKSAH), enquanto que o bronze foi alcançado por Gonçalo Nápoles, do Centro Karaté de Lagoa, Carlota Lopes, do Clube Karaté Shotokan da Relva (CKSR), Mariana Fernandes e Martim Ferreira,ambos do CKSAH.

A comitiva da AAKDA esteve representada em Lisboa por três atletas e um treinador, ao passo que a AKA mobilizou 12 karatecas e três técnicos.



Em lugares de honra classificaram-se três praticantes da região, com Maria Lobo, do CKSR, e Gonçalo Melo, da Academia de Karaté de Vila Franca do Campo, a terminarem na quinta posição, enquanto Tiago Botelho, do Clube de Karaté Shotokan da Povoação, ficou na sétima posição.

O Karaté Open Lisboa, que se realizou no Pavilhão Municipal do Casal Vistoso, no Areeiro em Lisboa, foi organizado pela Ippon Karate Portugal, contou com 602 karatecas oriundos de 18 países: Portugal, Chile, Chéquia, Dinamarca, Equador, Finlândia, India, Islândia, Marrocos, Itália, Noruega, Venezuela, Luxemburgo, Espanha, Suíça, Irlanda, Bélgica e França.