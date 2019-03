'Open Days' permite a mais de 5 mil jovens açorianos estar com empresas recrutadoras

O Governo dos Açores vai realizar três 'Open Days', nas ilhas Terceira, Faial e São Miguel, que vão permitir a mais de 5 mil jovens conhecerem as medidas públicas regionais de fomento ao empreendedorismo, à empregabilidade e, ainda, contactar diretamente com cerca de 40 empresas e grupos económicos recrutadores, de vários setores de atividade.

Segundo adiantou, esta terça-feira, a diretora regional do Emprego e Qualificação Profissional, o formato desta iniciativa assenta na realização de um ‘dia aberto’ em que “o principal objetivo é o de promover o contacto com o mundo empresarial”, com vista a fomentar o emprego jovem e a satisfazer as necessidades de recrutamento das empresas.





“O mote deste evento é que é possível os jovens se qualificarem e arranjarem emprego na sua Região e que há oportunidades”, contribuindo também “para o desenvolvimento económico dos Açores e a competitividade das empresas”, sublinhou Paula Andrade, citada em nota de imprensa.





A diretora regional destacou igualmente a abrangência desta iniciativa da Vice-Presidência do Governo pelo número de jovens envolvidos, pelo seu alargamento futuro a mais ilhas e também pela criação de uma aplicação e de duas páginas nas redes sociais.





“Numa página web com a designação do evento vai ser possível não só os jovens terem acesso a todas as ofertas de emprego, mas também a possibilidade de fazerem o seu currículo, verificar qual o programa ideal para a sua situação ou qual será a oferta mais adequada ao seu perfil”, revelou Paula Andrade, frisando que “vai ser criada uma bolsa para todas as empresas apresentarem as suas ofertas de trabalho”, para além das apresentadas presencialmente nos 'Open Days #Emprego Jovem'.





Os 'Open Days', abertos ao público, vão realizar-se a 2 de abril, no Centro Cultural de Angra do Heroísmo, na Terceira, a 23 de abril, na Casa Manuel de Arriaga, na Horta, Faial, e a 6 de maio, no Pavilhão do Mar, em São Miguel.





O evento decorre das 09h00 às 20h00 e destina-se a jovens até aos 30 anos de idade candidatos a vagas de emprego, estágio ou programas de emprego, oportunidades de empreendedorismo e a empresários e recrutadores.