Oito concertos compõem a primeira temporada "Música no Forte"

Durante oito domingos, ao pôr-do-sol, o cenário do Forte de Santa Catarina vai acolher projetos musicais regionais, nacionais e ainda internacionais, com o seu início previsto para a próxima sexta-feira, 3 de julho, altura em que decorrerá o lançamento do primeiro trabalho discográfico do quarteto picoense, Mar&Ilha.





Os domingos subsequentes levam às Lajes do Pico o moçambicano Michel William, os sons brasileiros de AIÊ, a nova banda local Jazzmin, músicos terceirenses com 'Som das Esferas', Ernesto e Guilherme Rodrigues, a guitarra portuguesa de Bruno Costa com Ni Ferreirinha e a 21 de agosto, a 'Cantadeira', “uma roupagem contemporânea de músicas tradicionais portuguesas”, explica nota de imprensa.





Caso as condições meteorológicas não sejam favoráveis a que os concertos sejam no Forte de Santa Catarina, o Auditório Municipal das Lajes do Pico acolherá os concertos, pelas 19h30, de 3 de julho a 21 de agosto.





Na apresentação do programa 'Música no Forte', a presidente da Câmara Municipal das Lajes, Ana Brum, afirmou que a iniciativa é “uma criação de sinergias entre duas instituições que pretendem fomentar o desenvolvimento cultural, social, recreativo e artístico do nosso concelho, que só se tornará exequível com a colaboração e dedicação de todos”.





Por sua vez, o diretor artístico da MiratecArts, Terry Costa, referiu que “através destas apresentações, não só uma aprendizagem cultural está a ser proporcionada, mas também verifica-se um impulso económico para a ilha, mais precisamente para o concelho, assim como um incentivo turístico”.





Saliente-se que a apresentação do programa 'Música no Forte' e da revista MiratecArts focada no concelho, contou com as atuações de Inês Duarte e Vera Silva, professoras da Escola Municipal de Música das Lajes do Pico, bem como com Hélder Bettencourt, Vitor Gomes e o Duo Ilha Negra.