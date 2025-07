Intervenção nas zonas balneares do Porto Velho e Poça do Caldeirão

Segundo um comunicado da autarquia, as obras “visam dotar ambos os locais balneares de melhores condições de conforto e segurança, adaptando-os às necessidades de banhistas e veraneantes”.



“Entre as principais melhorias destacam-se a instalação de equipamentos de recreio e sombreamento no Porto Velho, que prometem tornar este espaço ainda mais atrativo e convidativo para o lazer em família. Além disso, foram melhoradas as condições de acesso à Poça do Caldeirão, facilitando a mobilidade dos banhistas e de famílias com crianças pequenas, assim garantindo uma experiência balnear mais tranquila e segura para todas as faixas etárias”, adiantou o município da ilha das Flores.