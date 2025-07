Presidente francês inicia visita de Estado ao Reino Unido

Convidado pelo Rei Carlos III, esta é a "primeira visita de Estado ao Reino Unido de um chefe de Estado da UE desde o Brexit", que entrou em vigor em 2020, de acordo com a Presidência francesa.

O Eliseu sublinhou que a visita realiza-se num contexto de aproximação europeia iniciado pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, de entre o seu país e a UE desde a sua chegada a Downing Street em julho de 2024.

Para além da pompa real e cerimonial, com Emmanuel Macron e a sua mulher, Brigitte, a serem recebidos na terça-feira pelo Rei Carlos e pela Rainha Camila no Castelo de Windsor e um jantar de Estado em sua honra à noite, os pontos altos da visita incluem um discurso no Parlamento no mesmo dia, que o Eliseu promete ser "muito político".

No dia seguinte, Emmanuel Macron depositará flores no túmulo da Rainha Isabel II, falecida em setembro de 2022, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, e visitará os jardins da residência real.

Na quinta-feira, será realizada uma cimeira franco-britânica que reunirá Macron e Starmer e vários ministros para reforçar a cooperação em matéria de defesa, consagrada pelos acordos de Lancaster House em 2010.

Os acordos serão "adaptados a esta realidade estratégica nova e profundamente alterada" caracterizada pelo regresso da guerra à Europa, com a ofensiva russa na Ucrânia, afirmou o Eliseu.

O combate à imigração ilegal através do Canal da Mancha deverá ser outro dos temas centrais da reunião tendo em conta que o número já ultrapassou os 20 mil desde 01 de janeiro, um número recorde para o primeiro semestre do ano.

Keir Starmer e Emmanuel Macron vão ainda co-presidir uma reunião de países "dispostos" por videoconferência, na quinta-feira, a partir da base de Northwood, perto de Londres, para reforçar as capacidades de defesa da Ucrânia face à Rússia.

A última visita de Estado de um Presidente francês ao Reino Unido foi efetuada por Nicolas Sarkozy (à direita), quando ele e a sua mulher Carla Bruni foram recebidos por Isabel II.

As relações entre a França e o Reino Unido aqueceram consideravelmente após anos de tensão por causa do Brexit, ainda mais desde a chegada de Keir Starmer, do Partido Trabalhista.

Carlos III e Camila fizeram uma visita de Estado a França em setembro de 2023, quando o Rei foi recebido com grande pompa em Versalhes, onde exortou os franceses e os britânicos a "revigorarem a sua amizade".