Obras do mercado municipal da Ribeira Grande ficam concluídas até março

O presidente da Câmara da Ribeira Grande visitou as obras de remodelação do mercado municipal, na qual a autarquia teve o cuidado de preservar a identidade, “integrando o tradicional com o inovador”

As obras de remodelação do mercado municipal da Ribeira Grande deverão estar concluídas até ao final do primeiro trimestre do ano.

Esta data foi apontada ontem pelo presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, que visitou, na companhia do vereador Carlos Anselmo, o mercado municipal, onde tomou conhecimento do evoluir das obras de remodelação deste espaço que alberga mais de uma dezena de comerciantes que exploram várias áreas de negócio no local.

De acordo com nota da Câmara Municipal, a última fase da empreitada contempla, sobretudo, a cobertura do espaço, concluídas que estão as intervenções ao nível do piso, rede de águas e instalações elétricas.

“Queremos melhorar os níveis de conforto no mercado municipal para oferecer melhores condições aos comerciantes que já instalaram os seus negócios e atrair mais investimento de modo a que o mercado possa transformar-se num espaço de lazer para que todos os que o frequentam”, explicou o autarca.

Alexandre Gaudêncio relembrou que a autarquia teve o cuidado de “procurar preservar a identidade principal do mercado, que é característico pelos seus vendedores, integrando o tradicional com o inovador, sempre com o propósito de atrair mas investimento privado.”

Nesta fase da empreitada as intervenções “centram-se ao nível da cobertura do mercado”, procurando oferecer maior conforto a vendedores e compradores principalmente nos dias de chuva e vento.

Recorde-se que a fase final de requalificação do mercado municipal aguardou a entrada na chamada época baixa para minimizar, ao máximo, qualquer impacto negativo que as obras poderiam ter nos negócios que ali se desenvolvem e que durante a época alta constituem uma importante fonte de rendimento.