Obra do Passeio Marítimo no concelho da Lagoa decorre a bom ritmo

A intervenção está a compreender a requalificação de uma área extensiva entre o Portinho de São Pedro e o Largo do Cruzeiro, num valor orçado em quase um milhão de euros, refere nota da autarquia.



Trata-se de uma obra que, para além de valorizar parte da frente marítima da cidade de Lagoa, representa um "investimento do município demonstrativo daquilo que se pretende para o concelho e, em geral, para a ilha de São Miguel, tanto em termos ambientais, como turísticos, em prol de uma cidade que aposta na descarbonização, promoção de estilos de vida saudáveis junto dos seus munícipes e visitantes, contribuindo, desse modo, para uma mobilidade urbana sustentável".

Saliente-se que entre o Portinho de São Pedro e a Avenida Vulcanológica, será construída uma plataforma com pista ciclável partilhada bidirecional. Nas zonas rochosas de maior declive, a pista será materializada através de um passadiço já em construção, minimizando a intervenção em termos ambientais.

No que diz respeito à iluminação, diz a nota que será LED com postes ao longo de toda a ciclovia. Nas zonas de acesso secundário e no passadiço serão colocadas luminárias de encastrar na parede, de modo a não retirar o caráter principal da ciclovia. A mesma, vai surgir em malha urbana, que compreenderá zonas habitacionais, industriais e comerciais, entre outros equipamentos públicos e privados com fluxos de pessoas.