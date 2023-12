Obituário do ano

Janeiro

Dia 01

Fred White, músico norte-americano, baterista da banda Earth, Wind&Fire. Aos 67 anos.

Dia 04

Fay Weldon, romancista, dramaturga e argumentista britânica, autora do romance "Vida e amores de uma mulher demónio", que foi transformado num filme protagonizado por Meryl Streep e Roseanne Barr. Aos 91 anos.

Renée Gailhoustet, arquiteta francesa, pioneira da habitação social e vencedora do Prémio de Arquitetura 2022 da Royal Academy. Aos 93 anos.

Dia 05

Michael Snow, músico, pintor, escultor e cineasta canadiano, autor de clássicos do cinema experimental com Wavelenght (1967). Venceu o Festival International du Cinéma Expérimental de Knokke-le-Zoute e La Région centrale (1971). Aos 94 anos.

Dia 06

Gianluca Vialli, antigo futebolista italiano, notabilizou-se como jogador ao serviço da Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, terminando a carreira ao serviço do clube londrino em 1999. Duas vezes campeão italiano, ganhou quatro Taças de Itália, duas Taças de Inglaterra e uma Taça da Liga inglesa. Aos 58 anos.

Dia 09

Adolfo Kaminsky, fotógrafo argentino de família russa de origem judia, falsificador de documentos que, ao serviço da Resistência francesa durante a ocupação nazi e mais tarde dos movimentos anticoloniais, salvaram mais de três mil famílias judias da morte e da deportação para os complexos de extermínio nazi, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Aos 97 anos.

Melinda Ruth Dillon, atriz norte-americana, conhecida por ter participado nos filmes “Encontros Imediatos do Terceiro Grau” (1977) e “A Calúnia” (1981). Aos 83 anos.

Dia 10

Jeff Beck, músico britânico, guitarrista da banda Yardbirds, premiado com vários prémios Grammy e em 2011 eleito, pela revista norte-americana Rolling Stones, o quinto melhor guitarrista da história. Aos 78 anos.

George Pell, cardeal australiano, ex-ministro das Finanças do Vaticano. Aos 81 anos.

Constantino II, o último rei da Grécia. Descendente da família real Schleswig-Holstein-Glücksburg, primo do Rei Carlos III de Inglaterra e padrinho do príncipe William Aos 82 anos.

Dia 12

Lisa Marie Presley, cantora norte-americana, filha única do cantor e ator Elvis Presley (1935-1977). Aos 54 anos.

Dia 13

Reinaldo Maria Cordeiro, conhecido como Ray Cordeiro ou “Uncle Ray”, lusodescendente nascido em Hong Kong. Animador de rádio com a carreira mais longa do mundo. Aos 98 anos.

Dia 15

Shintaro Yokochi, empresário e treinador de natação japonês radicado em Portugal desde 1958. Formou, na seleção e nos clubes por onde passou, alguns dos melhores nadadores portugueses de sempre, como Alexandre Yokochi, filho, e Bessone Basto. Aos 87 anos.

António Amorim, jornalista, antigo diretor de informação da agência Lusa, entre 1994 e 1996. Aos 78 anos.

Dia 16

Gina Lollobrigida, estrela do cinema italiano. Agraciada com sete David di Donatello, atribuídos pela Academia Italiana de Cinema e considerados os Óscares de Itália. Aos 95 anos.

Dia 17

Rui Francisco Oliveira Anjos, ator de teatro, cinema e televisão. Aos 75 anos.

Dia 18

David Crosby, cantor e guitarrista norte-americano, membro fundador das bandas de rock dos anos. 1960 Byrds e Crosby, Stills & Nash (mais tarde Crosby, Stills, Nash & Young. Aos 81 anos.

Paul Vecchiali, cineasta argumentista, produtor e ator francês, assinou filmes como "Les Ruses du Diable" (1965), "Femmes Femmes" (1974) e "Requiem para uma mulher" (1979), entre outros. Fundou as produtoras Les Films de Gion, Unité 3 e Diagonale. Aos 92 anos.

Dia 22

Mário Teixeira da Silva, galerista e colecionador de arte. Em maio de 1975 abriu no Porto o Módulo - Centro Difusor de Arte e quatro anos. depois concretizou a galeria em Lisboa. Aos 74 anos.

Dia 23

José Júlio Gonçalves, fundador e antigo reitor da Universidade Moderna. Aos 94 anos.

Dia 26

Jorge Loução, músico e compositor, cofundador da banda primeiro Rock & Varius e depois Roquivários e fundador dos Graffiti. Aos 66 anos.

Bruno Neves, fotojornalista. Fotografou a revolução do 25 de Abril, no Porto. Colaborou com os jornais “Norte Desportivo”, “República”, “Diário de Lisboa”, “Expresso”, “O Jornal”, “Sete”, “Diário”, “Norte Popular” e a Agência ANOP. Aos 85 anos.

Dias 28

Luis Moita, professor, sociólogo e investigador, vice-reitor da Universidade Autónoma de Lisboa, um dos protagonistas da vigília da Capela do Rato, em 1972. Aos 84 anos.

Tom Verlaine, guitarrista norte-americano, cofundador da seminal banda proto-punk Television que influenciou muitas bandas enquanto tocava na sala emblemática nova-iorquina CBGB. Aos 73 anos.

Dia 31

Cleonice Berardinelli, académica, investigadora e escritora brasileira, especialista da literatura de língua portuguesa. Recebeu as insígnias da Ordem do Infante D. Henrique e da Ordem de Sant’Iago da Espada”. Aos 106 anos.

Fevereiro

Dia 03

Francisco Rabaneda y Cuervo, mais conhecido por Paco Rabanne, estilista espanhol que ganhou nome com as suas criações visionárias e futuristas. Aos 88 anos.

Dia 05

Pervez Musharraf, antigo Presidente do Paquistão entre 2001 e 2008, um dos aliados dos Estados Unidos na sua "guerra contra o terrorismo" após os ataques de 11 de setembro. Aos 79 anos.

Dia 08

Burt Bacharach, músico e compositor norte-americano. Vencedor de oito Grammys e de três Óscares, criou canções para vozes como Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones e outros. Aos 94 anos.

Dia 10

Carlos Saura, cineasta, escritor, fotógrafo e cineasta espanhol, realizador de filmes considerados míticos do cinema espanhol como "A Caça" (1965), "A prima Angélica" (1973) e "Ai, Carmela" (1990) ou dos documentários "Flamenco", “Tango” e "Fados". Aos 91 anos.

Hugh Hudson, cineasta britânico, realizador de Momentos de Glória que venceu o Óscar para Melhor Filme em 1982. Aos 86 anos.

Kiernan Forbes, conhecido por AKA, compositor, produtor musical, cantor e empresário sul-africano, um dos ‘rappers’ mais populares da África do Sul. Aos 35 anos.

Dia 11

Hans Modrow, o último líder da República Democrática Alemã (RDA), comunista reformista. Assumiu a liderança da RDA logo após a queda do Muro de Berlim com um mandato de novembro de 1989 a abril de 1990, que termina com as primeiras eleições livres da história da RDA. Aos 95 anos.

Dia 12

Manuel Rocha, jornalista e ex-diretor de Informação da RTP, entre 1994 e 1996. Era casado com a jornalista da RTP Fátima Campos Ferreira. Aos 75 anos.

David Jolicoeur, conhecido como Trugoy The Dove, ‘rapper’ norte-americano e um dos membros fundadores do trio de hip-hop De La Soul. Em 2010 entra no Registo Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso norte-americano pela sua relevância histórica. Aos 54 anos.

Dia 15

Raquel Welch, atriz norte-americana de ascendência boliviana e inglesa, considerada um símbolo sexual nos anos. 1960 e 1970 na indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Aos 82 anos.

Dia 17

João Salgueiro, economista, fundador e mais tarde presidente da Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, constituída em 1970. Foi subsecretário de Estado do Planeamento, entre 1969 e 1971, e depois ministro de Estado e das Finanças e do Plano, entre 1981 e 1983. Condecorado em dezembro de 2021 pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique. Aos 88 anos.

Dia 21

Pedro Martins de Lima, considerado o ‘pai’ do surf em Portugal. Aos 92 anos.

Dia 23

Rui Cunha, histórico socialista, deputado à Assembleia Constituinte (1975- 1976) e deputado à Assembleia da República, secretário de Estado Adjunto do Ministro do Trabalho e da Solidariedade (1999 a 2001) e da Inserção Social (1995 a 1999). Foi ainda provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Aos 78 anos.

Dia 27

João José de Freitas Ribeiro Pacheco, Almirante, Chefe do Estado-Maior da Armada, entre 1994 e 1997, Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico, e Diretor do Instituto de Defesa Nacional, entre outros cargos. Aos 88 anos.

Março

Dia 02

José Manuel Galvão Teles, advogado, membro do Conselho de Estado, embaixador de Portugal junto das Nações Unidas entre 1975 e 1976 e chefe de delegação em importantes missões de natureza política e económico-financeira. Aos 84 anos.

Wayne Shorter, saxofonista norte-americano, considerado um “titã do jazz”. Fez parte dos Jazz Messengers, do quinteto de Miles Davis e do grupo de fusão Weather Report, com o teclista e compositor Joe Zawinul. Produziu o primeiro álbum da cantora portuguesa Pilar Homem de Melo, “Pilar”, em 1989. Conquistou 12 prémios Grammy. Aos 89 anos.

Dia 03

Kenzaburo Oe, escritor japonês defensor da causa antinuclear e da constituição pacifista adotada pelo Japão após a Segunda Guerra Mundial. Em 1958, ganhou o prestigiado prémio Akutagawa para jovens autores por "A Captura", o Prémio Nobel da Literatura em 1994 e recusou a Ordem da Cultura, uma distinção japonesa atribuída pelo imperador, algo que causou polémica. Aos 88 anos.

Dia 04

Sueli Costa, cantora e compositora brasileira, compôs para Maria Bethânia e Elis Regina. Aos 79 anos.

Dia 06

Américo Duarte, antigo operário da Lisnave, foi o primeiro deputado eleito pela União Democrática Popular (UDP), um dos partidos que, em 1999, esteve na origem da constituição do Bloco de Esquerda. Aos 80 anos.

Dia 07

Ian Falconer, escritor e ilustrador norte-americano, autor dos livros infantis da porquinha Olivia e ilustrador de muitas das capas da revista The New Yorker. Aos 63 anos.

Dia 08

Chaim Topol, ator israelita, ficou mundialmente conhecido pelo papel que desempenhou no filme “Um Violino no Telhado” de 1971 e com o qual ganhou um Globo de Ouro. Aos 87 anos.

Dia 09

Edson da Luz, Azagaia, ‘rapper’ moçambicano, autor de letras de intervenção que lhe valeram, entre outros, o título de “’rapper’ do povo”. Aos 38 anos.

Dia 12

Alexandre Patrício Gouveia, gestor e politico, presidente da Fundação Batalha de Aljubarrota e antigo adjunto para os Assuntos Económicos no gabinete do primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, entre 1981 e 1983. Era irmão de Teresa Patrício Gouveia, antiga ministra do Ambiente e dos Negócios Estrangeiros, e de António Patrício Gouveia, que morreu com Francisco Sá Carneiro em Camarate. Aos 70 anos.

Dia 15

João da Silva Cascão, maestro, compositor e músico, organizador musical da Gala dos Pequenos Cantores. Aos 83 anos.

Dia 18

Pedro Solbes, politico espanhol, antigo vice-primeiro-ministro no Governo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2009), secretário de Estado para as Comunidades Europeias na altura em que estava a ser negociada a adesão de Espanha à União Europeia (UE), entre 1985 e 1991, ministro da Agricultura (1991-1993) e da Economia nos governos liderados pelo socialista Felipe González. Aos 80 anos.

Amável Alves, maquinista do Metropolitano de Lisboa, antigo dirigente e membro do Comité Central do PCP e da CGTP-IN. Aos 74 anos.

Dia 19

Rui Nabeiro, empresário, presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés. Foi presidente da câmara de Campo Maior. Agraciado pelo Presidente da República, Mário Soares, com o grau de Comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial – Classe Industrial, pelo reconhecimento de mérito empresarial e contributo ao desenvolvimento da terra e da região. Aos 91 anos.

Dia 21

Cândido Ferreira, médico e político, especialista em nefrologia. Em Leiria criou uma das primeiras clínicas de hemodiálise em Portugal. Foi diretor de campanha da candidatura de Jorge Sampaio à Presidência da República. Aos 74 anos.

Dia 23

João de Sousa Araújo, arquiteto, pintor e escultor. A 14 de outubro de 2014 é feito Cavaleiro da Pontifícia Ordem Equestre de São Gregório Magno do Vaticano ou da Santa Sé. Aos 93 anos.

Albino Ribeiro Cardoso, jornalista, fundador do semanário O Jornal. Trabalhou, entre outros, nos jornais Diário e Europeu e na RTP, onde foi coordenador de programas. Presidiu ao Conselho Técnico e de Deontologia do Sindicato dos jornalistas, em 1981 e 1982. Distinguido, em 1987, com o Prémio Gazeta Televisão. Aos 77 anos.

Orlando Lima Pires, músico e um dos principais promotores da música africana em Portugal. Fundador da editora Sons D’África. Aos 61 anos.

Dia 24

Gordon Moore, químico norte-americano, cofundador da fabricante de semicondutora Intel, criou uma teoria sobre a evolução tecnológica dos chips de computador. Fundou em 1968 a NM Electronics com o físico Robert Noyce. Aos 94 anos.

Dia 25

Pascoal Mocumbi, médico moçambicano, antigo primeiro-ministro de 1994 a 2004. Participou na fundação da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, em Dar-es-Salam, em 1962. Aos 81 anos.

Jurandyr Czaczkes Chaves, Juca Chaves, ou "O Menestrel Maldito", músico e humorista brasileiro, autor de músicas que se tornaram sucesso no Brasil como "A cúmplice", "Menina", "Que saudade" e "Presidente Bossa Nova". Aos 84 anos.

Dia 26

María Kodama, escritora e tradutora argentina. Viúva e principal divulgadora da obra do escritor Jorge Luis Borges (1899-1986). Aos 86 anos.

Dia 28

Ryuichi Sakamoto, compositor japonês, com uma obra que abrangeu várias etapas, desde o sucesso da YMO até à composição de bandas sonoras. Premiado com um Óscar pela banda sonora do filme "O Último Imperador", de Bernardo Bertolucci, em 1987. Como ator participou no filme “Feliz Natal, Mr. Lawrence”, com o músico britânico David Bowie, tendo também desenvolvido o tema principal desse filme, galardoado com um prémio BAFTA . Aos 71 anos.

Dia 30

José Duarte, um dos grandes divulgadores do jazz em Portugal e autor do programa radiofónico Cinco Minutos de Jazz, que arrancou em 1966 na Rádio Renascença e que permanecia na Antena 1 desde 1993. Condecorado, em 2009, pelo Presidente da República como Grande Oficial da Ordem de Mérito. Aos 84 anos.

Abril

Dia 01

Kwame Brathwaite, fotógrafo norte-americano, responsável por inserir, no mundo da moda e música, a premissa “Black is beautiful”. Aos 85 anos.

Dia 02

Seymour Stein, empresário norte-americano, co-fundou a editora Sire Records, trabalhou na Warner Records, e deu a conhecer a Madona, Talking Heads, Ramones e Lou Reed entre tantos outros. Aos 80 anos.

Dia 03

Yunupingu, líder aborígene australiano, reconhecido como um "tesouro vivo" pela Austrália e pioneiro na defesa dos direitos do seu povo. Aos 74 anos.

Dia 06

Jorge Casimiro Congo, padre angolano, paladino da independência do enclave angolano de Cabinda. Antigo secretário da Educação, Ciência e Tecnologia do governo provincial de Cabinda. Aos 71 anos.

Dia 07

Benjamin Berell Ferencz, advogado norte-americano nascido na Hungria. Entre 1947 e 1948, foi procurador principal no caso Einsatzgruppen, sobre a acusação de membros dos esquadrões de execução itinerantes da Alemanha nazi, o seu primeiro caso como advogado. Mais de 20 arguidos do Einsatzgruppen foram condenados por matar quase um milhão de pessoas, o maior julgamento por homicídio na história da humanidade. Aos 103 anos.

Dia 08

Manuel Baptista, artista plástico. Recebeu, em 2012, o Prémio Autores, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores à exposição apresentada no Museu da Eletricidade. Aos 87 anos.

Dia 13

Dame Barbara Mary Quant, Mary Quant, criadora de moda britânica responsável pela popularidade da minissaia, dos chamados ‘hot-pants’ (calções muito curtos). Aos 93 anos.

Dia 17

Joaquim Pessoa, poeta e artista plástico, autor de poemas como “Lisboa menina e moça” e “ Amélia dos olhos doces”. Diretor da Sociedade Portuguesa de Autores, entre 1988 e 1994, diretor literário da Litexa Editora e diretor do jornal Poetas & Trovadores. Aos 75 anos.

Dia 19

João Bonifácio Serra, historiador, antigo chefe da Casa Civil do Presidente da República, Jorge Sampaio, e responsável pela instalação do Museu Nacional Resistência e Liberdade. Autor e coautor de várias obras, designadamente sobre a História da República e o republicanismo. Aos 74 anos.

Dia 25

Harold George Bellanfanti, Harry Belafonte, cantor e ator norte-americano, conhecido como o ‘Rei do Calipso’. Foi o primeiro ator negro a protagonizar uma história de amor com uma atriz branca em “Uma Ilha ao Sol”, de Robert Rossen, em 1957, e o primeiro afro-americano a produzir um programa de televisão e a ganhar um Emmy, em 1959. Aos 96 anos.

Dia 27

Fernando Valdez, jornalista da agência Lusa ao longo de 40 anos. Aos 73 anos.

Dia 30

Luís Carmelo, escritor e poeta, vencedor do Prémio de Ensaio da Associação Portuguesa de Escritores 1988 com “A tetralogia lusitana de Almeida Faria”. Aos 68 anos.

Maio

Dia 04

Gabriel João, 'General João Seria', cantor são-tomense, vocalista principal do conjunto África Negra, deu voz a grandes sucessos musicais, destacando-se as musicas “Aninha”, “Carambola”, “Maia Muê”, entre outras. Aos 73 anos.

Dia 06

Philippe Joyaux, escritor e editor francês, conhecido no mundo artístico como Philippe Sollers. A sua primeira obra “Une curieuse solitude” foi publicada quando tinha 22 anos e, três anos depois, em 1961, ganhou o prémio Médicis com a obra “Le parc”. Aos 86 anos.

Menahem Pressler, pianista norte-americano de origem alemã, fundador do Trio Beaux Arts em 1955. Em 2005, o Governo alemão condecorou-o com a Grande Cruz de Mérito e o Governo francês nomeou-o comendador da Ordem das Artes e das Letras. Aos 99 anos.

Dia 07

Alberto Dionísio Ribeiro Gomes da Silva, empresário, proprietário da Couto S.A. (famosa Pasta Medicinal Couto) e fundador da Fundação Couto. Sobrinho de Alberto Ferreira do Couto, o criador da Pasta Medicinal Couto. Aos 85 anos.

Grace Ann Melzia Bumbry, “Vénus Negra”, meio-soprano norte-americana, a primeira mulher negra a apresentar-se no Festival de Bayreuth, como a Vénus no “Tannhäuser”, de Wagner, em 1961. Aos 86 anos.

Dia 08

Rita Lee, cantora, compositora, escritora e ativista brasileira, conhecida como a rainha do rock brasileiro. Fundou a banda Os Mutantes com Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, Entre as suas músicas mais famosas estão sucessos como "Mania de Você", "Lança Perfume", "Baila Comigo", "Banho de Espuma", "Desculpe o Auê". Aos 75 anos.

Dia 14

José Alberto Oliveira, médico cardiologista, poeta e tradutor. Aos 71 anos.

Dia 19

Andy Rourke, músico britânico, baixista da banda britânica The Smiths. Aos 59 anos.

Martin Amis, escritor britânico, autor de romances como "Money" e "London Fields". Prémio Somerset Maugham. Aos 73 anos.

Dia 20

José Agostinho Neto, diplomata angolano, embaixador na República do Congo, na Tanzânia e no Botswana. Irmão mais novo do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto (1922- 1979). Aos 85 anos.

Dia 22

Eduarda Dionísio, escritora ficcionista, dramaturga e tradutora e dinamizadora cultural autora de ‘Retrato Dum Amigo enquanto Falo’. Dirigia a Casa da Achada, em Lisboa, onde se encontra o espólio do seu pai escritor e pintor Mário Dionísio. Aos 77 anos.

Dia 24

Tina Turner, cantora norte-americana, a “rainha do Rock’n Roll”, conhecida pela sua presença em palco e por vários sucessos como ‘The Best’, ‘Proud Mary’, ‘Private Dancer’ e ‘What's Love Got to Do With It’. Aos 83 anos.

Dia 28

Elísio Donas, músico produtor e instrumentista, teclista dos Ornatos Violeta. Aos 48 anos.

Dia 30

José Pinho, livreiro e fundador da Ler Devagar. Fundou o festival Folio e o Latitudes, em Óbidos, e esteve ligado à criação da Rede de Livrarias Independentes. Recebeu, pelas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o grau de comendador da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada. Aos 69 anos.

Junho

Dia 01

Manuel Fino, empresário ligado aos lanifícios em Portalegre e acionista do BCP. Aos 98 anos.

Margit Carstensen, atriz alemã, musa de Rainer Werner Fassbinder, teve o papel principal em “As Lágrimas Amargas”, de Petra von Kant. Aos 83 anos.

Dia 05

Astrud Gilberto, cantora brasileira, voz da versão inglesa da “Garota do Ipanema” e primeira mulher brasileira a conquistar um Grammy. Distinguida em 1992 com um prémio de carreira pela sua contribuição para o mundo do Jazz Latino e, em 2008, recebeu um Grammy Latino pela carreira. Aos 83 anos.

Dia 06

Françoise Gilot, pintora francesa e ex-companheira do pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973). Aos 101 anos.

Dia 07

Lisl Steiner, repórter fotográfica norte-americana de origem austríaca, tornou-se conhecida por fotografias como a que tirou das botas do revolucionário cubano Fidel Castro, em 1957, antes de este chegar ao poder, ou as do funeral do Presidente norte-americano assassinado John F. Kennedy. Aos 95 anos.

Dia 09

Alain Touraine, sociólogo francês, pioneiro na investigação dos movimentos sociais contemporâneos e um dos "progenitores" do conceito de sociedade pós-industrial. Recebeu em 2010 o Prémio Príncipe das Astúrias de Ciências Sociais. Aos 97 anos.

Dia 10

Theodore "Ted" Kaczynski, bombista norte-americano conhecido como o "Unabomber". Aos 81 anos.

Dia 12

Silvio Berlusconi, politico e empresário italiano, antigo primeiro-ministro italiano, líder do partido Forza Itália, magnata da comunicação social e antigo presidente do AC Milan. Aos 86

Dia 13

Cormac McCarthy, escritor norte-americano, autor de “Este país não é para velhos”, adaptado ao cinema pelos irmãos Coen e vencedor do Óscar para Melhor Filme em 2008. Prémio Pulitzer, em 2007, com “A Estrada”, que esteve na base do filme com o mesmo nome, realizado por John Hillcoat e protagonizado por Viggo Mortensen. Aos 89 anos.

Dia 14

Robert Gottlieb, editor literário norte-americano, editou “Catch-22”, de Joseph Heller, "Beloved", de Toni Morrison, e “The Power Broker”, de Robert Caro, as memórias de Katharine Hepburn, Lauren Bacall e da editora do Washington Post Katharine Graham. Trabalhou com o Presidente Bill Clinton no livro de memorias “My Life”. Aos 92 anos.

Dia 17

Esteban Volkov Bronstein, neto e guardião da memória de León Trotsky, um dos líderes da revolução russa de outubro de 1917 (1879-1940). Aos 97 anos.

Dia 20

Isabel Duarte, Bela Duarte, professora e artista cabo-verdiana. Distinguida com a Primeira Classe da Medalha do Vulcão, em 2010, e Primeira Classe da Medalha de Mérito da República de Cabo Verde, em 2018. Aos 83 anos.

Dia 22

Marília Viegas, artista plástica, levou a "Gravura Portuguesa" a Oxford, no Reino Unido, em 1992, e um dos dez artistas fundadores da Cooperativa Diferença, em 1979, a par de nomes como Helena Almeida, Irene Buarque, António Palolo e Ernesto de Sousa. Aos 81 anos.

Dia 23

Luís Aleluia, ator e comediante, ficou célebre pela interpretação do "Menino Tonecas" na série da RTP As Lições do Tonecas. 63 anos.

Dia 26

Casimiro Nuno Xavier, jornalista, trabalhou na Agencia Lusa entre 1989 e 2004. Em 1995 é coautor do livro “Portugal Passo a Passo: Douro Litoral”, com Ana Mendes Henriques, sob a coordenação de Francisco Hipólito Raposo. Aos 54 anos.

Julho

Dia 08

José Mattoso, historiador e ex-diretor da Torre do Tombo e presidente do Instituto Português de Arquivos, os atuais Arquivos Nacionais/Torre do Tombo que resultam da fusão do Instituto Português de Arquivos com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Distinguido com o Prémio Pessoa em 1987. Autor de mais de 30 obras com destaque para “Identificação de um País” (dois volumes), que lhe valeu o Prémio Alfredo Pimenta e o Prémio Ensaio do P.E.N, Clube, em 1986, e em 2012, publicou “Levantar o Céu – Os Labirintos da Sabedoria”, que lhe valeu o Prémio Árvore da Vida-Padre Manuel Antunes, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, da Igreja Católica. Em 1992, o Estado português condecorou-o com o grau de Grande Oficial da Ordem de Sant’Iago da Espada. Aos 90 anos.

Dia 11

Milan Kundera, escritor checoslovaco, autor de "A Brincadeira”, "Risíveis amores” e "A insustentável leveza do ser”, livro que foi adaptado ao cinema com Juliette Binoche e Daniel Day-Lewis nos principais papéis. Galardoado com o Prémio Médicis (1973), o Prémio Mondello (1978), o Prémio Common Wealth (1981), o Prémio Jerusalém (1985) e o Prémio Independent de Literatura Estrangeira (1991).Aos 94 anos.

Dia 15

Francisco Ibáñez, autor espanhol, criador da série de banda desenhada “Mortadela e Salamão”. Entre as distinções atribuídas destacam-se o Grande Prémio do Salão Internacional de Banda Desenhada de Barcelona, em 1994, e a Medalha de Ouro de Belas Artes, em 2022. Aos 87 anos.

Dia 16

Jane Birkin, cantora e atriz britânica, premiada no Festival de Cinema de Cannes com "Le Knakck", de Richard Lester, em 1965 e, acima de tudo, "Blow-Up", de Michelangelo Antonioni, em 1967. Na música, um dos seus álbuns de maior prestígio, "Baby Alone in Babylone", foi premiado com um disco de ouro, algo que voltou a alcançar com "Arabesco", em 2002. Aos 76 anos.

Luís Patrão, advogado e politico, secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, presidente do Turismo de Portugal entre 2006 e 2011. Era desde 2014 responsável pela administração e pelas finanças do PS. Aos 68 anos.

Dia 17

João Donato, pianista, cantor e compositor brasileiro, considerado um dos precursores da bossa nova, um movimento da música popular brasileira mundialmente conhecido que tem forte influência do samba ‘carioca’ e do jazz. Aos 88 anos.,

Dia 21

Tony Bennett, cantor norte-americano de origem italiana, deu voz a clássicos como “I left my heart in San Francisco” e fez duetos com Amy Winehouse e Lady Gaga. Aos 96 anos.

Dia 25

Eduardo Pitta, poeta, escritor e ensaísta, autor do livro “Um Rapaz a Arder”. Aos 73 anos.

Dia 26

Sinéad O'Connor, cantora e compositora irlandesa, alcançou sucesso internacional na década de 1990 com a canção “Nothing compares 2 U”, composta por Prince (1958-2016), e que nesse ano foi eleita pela revista Billboard como o single n.º1 do ano. Aos 56 anos.

Randy Meisner, cantor e baixista norte-americana, cofundador da banda de rock norte-americana The Eagles. Aos 77 anos.

Martin Walser, escritor alemão, autor de "Um Cavalo em Fuga". Distinguido com vários prémios, destacam-se o Prémio Georg Büchner, o mais importante do país, atribuído pela Academia Alemã, e o prémio de carreira Friedrich Nietzsche. Aos 96 anos.

Dia 30

Vladimiro Roca, oposicionista cubano. Nos anos. 90, integrou o "Grupo de Trabalho da Dissidência Interna", ao lado de outros opositores, como Martha Beatriz Roque, René Gomez Manzano. Filho de um dos fundadores e dirigentes históricos do Partido Comunista Cubano. Aos 80 anos.

Dia 31

Ildgarda Oliveira, Garda, cantora e compositora angolana. Aos 92 anos.

Agosto

Dia 04

John Gosling, músico inglês, o primeiro teclista e pianista dos Kinks. Aos 75 anos.

Dia 05

Hélène Carrère d'Encausse, historiadora e politica francesa, a primeira mulher à frente da Academia Francesa. Deputada no Parlamento Europeu, entre 1994 e 1995, eleita pelo partido francês de direita Rassemblement pour la Republique. Aos 94 anos.

Dia 07

Aracy Balabanian, atriz brasileira, conhecida por interpretar Cassandra da série "Sai de Baixo". Aos 83 anos.

Dia 08

Sixto Diaz Rodriguez, cantor, compositor, guitarrista e poeta norte-americano de ascendência mexicana, ficou conhecido através do documentário “À procura de Sugar Man”, que deu ao realizador Malik Bendjelloul o Óscar de Melhor Documentário em Longa-Metragem. Aos 81 anos.

Dia 09

Robbie Robertson, músico canadiano, compositor, guitarrista e vocalista do grupo canadiano-americano The Band. Em 1976, os The Band deram um grande concerto em São Francisco, no Dia de Ação de Graças, que foi captado no documentário “The Last Waltz” (1978), realizado por Martin Scorsese. Aos 80 anos.

Dia 22

Herlander Felga Ribeiro, o primeiro nadador português a nadar os 100 metros livres em menos de um minuto, participou Jogos Olímpicos Roma1960 nos 100 metros livres e 400 metros livres, e em Tóquio1964, na prova de 100 metros livres. Aos 80 anos.

Salvatore Cutugno, conhecido como Toto Cutugno, cantor e compositor italiano, intérprete do sucesso ‘Un Italiano vero’ , venceu o Festival Eurovisão da Canção em 1990, com "Insieme: 1992". Aos 80 anos.

Dia 23

Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo paramilitar russo Wagner, na queda de um avião a norte de Moscovo. Aos 62 anos.

Dia 29

Luísa Brandão, pintora e arquiteta. Aos 84 anos.

Dia 30

José Domingos, ex-jornalista da ANOP e da Lusa na Guarda. Aos 66 anos.

Setembro

Dia 02

Salif Keita, antigo futebolista maliano, jogou durante três temporadas no Sporting clube. Foi o primeiro a receber a Bola de Ouro africana, em 1970. Aos 76 anos.

Dia 09

Mangosuthu Gatsha Buthelezi, líder histórico do partido sul-africano Inkatha, primeiro-ministro tradicional do rei e da nação Zulu. Aos 95 anos.

Teodora Cardoso, economista, primeira presidente do Conselho de Finanças Públicas, entre 2012 e 2019. Agraciada em 2019, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Infante D. Henrique. Aos 81 anos.

Dia 10

Ian Wilmut, biólogo britânico, especialista em embriologia e o “pai” da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta. Aos 79 anos.

Dia 11

Henrique Gabriel, artista plástico e autor do livro “Arte Digital”. Aos 63 anos.

Dia 15

Fernando Botero, artista plástico colombiano, fez a sua própria interpretação volumosa de “La Gioconda”, de Da Vinci. Ao longo da carreira, recebeu vários prémios e homenagens, como o Prémio Nacional de Artes da Colômbia, em 2000, e a Ordem Nacional da Legião de Honra da França, em 2004. Aos 91 anos.

Dia 18

Marinho Peres, antigo futebolista e treinador brasileiro. Em Portugal treinou o Vitoria de Guimarães, o Sporting, o Marítimo e o Belenenses. Aos 76 anos.

Dia 21

Mário Moutinho de Pádua, médico, militante do Partido Comunista Português, teve um papel importante na denúncia dos crimes do colonialismo português. Aos 87 anos.

Dia 22

Giorgio Napolitano, Presidente da República Italiana entre 2006 e 2015. Militante do Partido Comunista Italiano, exerceu ainda os cargos de presidente da Câmara de Deputados (a câmara baixa do parlamento italiano), ministro do Interior, eurodeputado e senador. 98 anos.

Dia 23

Manuela Teixeira, doutorada em Educação, presidente do Sindicato dos Professores da Zona Norte e da Federação Nacional de Sindicatos de Professores), criada no seio da UGT e mais tarde da FNE (Federação Nacional de Educação). Aos 85 anos.

Dia 26

Avelino Tavares, divulgador e produtor cultural, criador da revista “Mundo da Canção”. Aos 85 anos.

Dia 27

Michael Gambon, ator irlandês, entrou em seis dos oito filmes “Harry Potter". Vencedor de três prémios Olivier, quatro BAFTA, pela representação em televisão. Aos 82 anos.

Dia 29

Francisco Brás, ator, fundou o Grupo de Teatro da cooperativa de ensino especial Crinabel e o Grupo de Teatro Amador do Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Castro Marim. Aos 67 anos.

Hermínio Joaquim Escórcio, nacionalista e diplomata angolano, ligado ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder desde 1975) participou do processo de libertação nacional desde 1958 e fez parte da delegação do MPLA que negociou tréguas com Portugal. Aos 88 anos.

Outubro

Dia 05

Miguel Reis, advogado e jornalista, passou pelo Jornal de Notícias, A Luta, Portugal Hoje e RDP Internacional. Um dos fundadores da Associação dos Jornalistas Europeus, e membro do Conselho de Imprensa e da Alta Autoridade para a Comunicação Social. Aos 72 anos.

Dia 08

Manuel Figueira, artista plástico cabo-verdiano, fundador do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design. Aos 85 anos.

Dia 12

Alice Mabota, ativista moçambicana, fundadora e presidente da Liga dos Direitos Humanos. Aos 74 anos.

Dia 13

Louise Elisabeth Glück, escritora norte-americana, Prémio Nobel da Literatura em 2020. Recebeu ainda o Pulitzer, em 1993, por "Íris Selvagem" e a Medalha de Humanidades, em 2015, entre outros galardões. 80 anos.

Dia 15

Henrique Carvalho dos Santos “Onambwe”, nacionalista angolano, subscreveu em 1974 a proclamação das FAPLA – Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, membro do Comité Central do MPLA e mais tarde secretário do Comité Central para a Informação. Aos 83 anos.

Dia 16

Martti Ahtisaari, antigo Presidente da Finlândia de 1994 a 2000, mediador da paz global galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 2008. Exerceu as funções de embaixador na Tanzânia, Zâmbia e Somália e depois para as Nações Unidas em Nova Iorque. Aos 86 anos.

Dia 17

Carla Bley, compositora e pianista de jazz norte-americana. Na década de 1960, fundou a Jazz Composers Guild. Gravou "Grândola, vila morena", de José Afonso, no álbum "The Ballad of the Fallen", de 1983. Aos 87 anos.

Dia 19

Teresa Magalhães, pintora inicialmente figurativa e depois abstracionista, fez parte, em 1976, do grupo 5 + 1, integrado também pelo escultor Virgílio Domingues e pelos pintores João Hogan, Júlio Pereira, Guilherme Parente e Sérgio Pombo. Aos 79 anos.

Dia 21

Bobby Charlton, antigo futebolista inglês, campeão do mundo em 1966 pelo Manchester United. Aos 86 anos.

Dia 23

Maria Margarida Carmo Tengarrinha, resistente antifascista e antiga deputada do Partido Comunista Português nas III e IV legislaturas. Aos 95 anos.

Dia 28

Nuno Calvet, fotógrafo, autor entre outros, do livro “Foto-Grafias”, com o poeta Ary dos Santos (1936-1984). Aos 91 anos.

Matthew Langford Perry, ator norte-americano, conhecido por interpretar a personagem Chandler Bing na série televisiva ‘Friends’. Aos 54 anos.

Novembro

Dia 01

Pedro Teixeira Duarte, antigo presidente do Conselho de Administração da Teixeira Duarte. Aos 105 anos.

Dia 07

Frank Borman, astronauta norte-americano, comandante da lendária missão Apollo 8, a primeira a orbitar a Lua. Aos 95 anos.

Dia 09

Manuel Gusmão, ator, encenador e escritor, membro do Comité Central do Partido Comunista Português, deputado à Assembleia Constituinte (1975/1976). Dirigiu a revista Caderno Vermelho, do Setor Intelectual da Organização Regional de Lisboa do PCP. Premiado em 2011 com o Grande Prémio de Ensaio Eduardo Prado Coelho, por “Tatuagem e Palimpsesto: da Poesia em Alguns Poetas e Poemas” e, em 2014, o Prémio de Poesia António Gedeão, pelo “Pequeno Tratado das Figuras”. Agraciado pelo Governo Português com Medalha de Mérito Cultural. Aos 77 anos.

Dia 19

Leanor Rosalynn Smith, Rosalynn Carter, antiga primeira-dama dos Estados Unidos, mulher e conselheira do ex-presidente democrata Jimmy Carter. Aos 96 anos.

Sara Tavares, cantora, venceu o Festival RTP da Canção de 1994 com “Chamar as Música”, tema de Rosa Lobato de Faria e João Oliveira. Com o álbum “Balancê” (2005), recebeu um disco de platina e uma nomeação como Artista Revelação as prémios BBC Radio 3 World Music. Em 2011, recebeu Prémio de Melhor Voz Feminina nos Cabo Verde Music Awards e ainda o Prémio Carreira do África Festival na Alemanha. Aos 45 anos.

Dia 21

Estela Alves, fadista que fez êxitos como “Ou Tarde ou Cedo", “Eu canto p’ra Toda a Gente", “Pouca Sorte Deus me Deu” e "Não Quero". Aos 92 anos.

Dia 22

Carlos Avilez, encenador e ator, um dos fundadores do Teatro Experimental de Cascais. Foi presidente do Instituto de Artes Cénicas, diretor do Teatro Nacional S. João, no Porto, e diretor do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, tendo fundado a Escola Profissional de Teatro de Cascais. Trabalhou em França com Peter Brook e na Polónia com Jerzi Grotowsky. Agraciado com a Ordem do Infante D. Henrique em 1995 e com as Medalhas de Mérito Municipal da Câmara Municipal de Cascais, de Mérito Cultural da Secretaria de Estado da Cultura e da Associação 25 de Abril. Aos 88 anos.

Dia 26

João Meneres, engenheiro, fotógrafo, conhecido por fotografar “por necessidade e paixão” a “rural urbana, fabril e febril” cidade do Porto. Agraciado com a Medalha Grau Ouro da Câmara do Porto em 2005. Aos 89 anos.

Alberto da Costa e Silva, historiador, poeta e diplomata, Prémio Camões 2014 e considerado o maior especialista brasileiro em História de África. Embaixador do Brasil em Lisboa de 1989 a 1992. Agraciado por Portugal, com as grã-cruzes das Ordens do Infante, Militar de Sant’Iago da Espada e Militar de Cristo. Aos 92 anos.

Dia 27

Jorge Araújo, antigo dirigente comunista. Aos 87 anos.

Dia 29

Henry Kissinger, nascido na Alemanha, numa família judia, antigo secretário de Estado norte-americano, figura incontornável da diplomacia mundial durante a Guerra Fria, que dominou a política externa dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford. Nobel da Paz em 1973 juntamente com o homólogo vietnamita Le Duc Thuo pelas negociações secretas para pôr fim à guerra do Vietname. Aos 100 anos.

Dia 30

Shane MacGowan, músico irlandês, cofundador da banda punk rock com influências da música tradicional irlandesa The Pogues. Aos 65 anos.

Dezembro

Dia 02

Luís Araújo, general que foi chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) entre 2011 e 2014 e chefe do Estado-Maior da Força Aérea de 2006 a 2011. Aos 74 anos.

Dia 05

Denny Laine, guitarrista, cofundador dos Moody Blues nos anos. 60 e dos Wings com Paul e Linda McCartney após a separação dos Beatles. Aos 79 anos.

Dia 07

Teresa Silva Carvalho, cantora, intérprete de êxitos como “Pescador da Barca Bela”, “Canção Grata”, “Ó Rama que Linda Rama”, do Cancioneiro Tradicional. Colaborou com José Afonso no álbum “Eu vou ser como a Toupeira” (1972). Aos 88 anos.

Nuno Graciano, empresário e apresentador de televisão. Aos 54 anos.

Dia 08

Maria João Quadros, autora do disco “Fado Mulato”. Aos 73 anos.

Ryan O'Neal, ator norte-americano conhecido por filmes como "Love Story" e "Paper Moon". Aos 82 anos.