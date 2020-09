“O Regresso do Povo” no Auditório do Ramo Grande

De acordo com nota, o evento, integrado na estratégia municipal de dinamização da cultura local, surge com intuito de ser o ponto de reencontro entre as cantigas ao desafio e o povo açoriano, e conta com a participação dos cantadores José Eliseu, José Fernando, Maria Clara, Fábio Ourique, José Esteves, Ricardo Martins e Roberto Toledo.

No decorrer do evento será prestada uma homenagem póstuma ao tocador Armando Alves.

Refira-se que a programação cultural para o mês de outubro também já se encontra definida, iniciando-se no dia 03, sábado, com o concerto dos “Lava Brass Quintet” (quinteto de metais), no Auditório do Ramo Grande, pelas 21h30.

Este grupo musical pauta-se pelas suas influências em vários estilos musicais, desde o repertório clássico, bandas sonoras, passando ainda pelo jazz e também pela música portuguesa.

Os “Lava Brass Quintet” são constituídos por Paulo Borges (trompete), Roberto Rosa (trompete), Edgar Marques (trompa), Miguel Moutinho (trombone) e Antero Ávila (tuba).

No dia 05 de outubro, às 21h00, o Auditório do Ramo Grande recebe o Teatro de Variedades do Porto Judeu, um espetáculo de música e teatro.

A 10 de outubro, tem lugar a atuação de “João da Ilha Quinteto”, agendada para as 21h30, também no Auditório do Ramo Grande.

O cantautor terceirense João da Ilha realizará um concerto inspirado na açorianidade. Intitulado “Quatro Estações Num Dia”, este trabalho é uma vivência plenamente experienciada em qualquer uma das nove ilhas do arquipélago. O espetáculo incluirá também algumas canções marcantes de álbuns anteriores: “Mares da Indecisão” (2018), “Som Das Esferas” (2015), “Amanhecer” (2011), e “Pulsação” EP (2009).

Entretanto, já foi confirmada a data para a edição deste ano do Outono Vivo.

O evento, que marca a agenda cultural anual do município da Praia da Vitória, decorrerá entre 23 de outubro e 08 de novembro.