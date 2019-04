"O Quintal" promove agricultura junto dos mais novos

Já está a decorrer mais uma edição do projeto pedagógico municipal “O Quintal” que se estenderá até junho deste ano letivo, envolvendo as crianças do ensino pré-escolar do Faial.

O projeto começou com a plantação de vegetais e legumes nas hortas das escolas e também nas hortas comunitárias municipais. Agora, e até ao final do projeto, as crianças terão a missão de regar, mondar e cuidar das suas plantas, bem como de colher o que daí resultar, refere nota da autarquia da Horta.



Ao longo do projeto decorrerão ainda diversas ações sobre ervas aromáticas, parceria com Jardim Botânico do Faial.

Através dos Serviços de Desenvolvimento Agrário serão apresentadas, aos mais novos, noções sobre práticas de agricultura biológica, paralelamente a essa atividade, irão decorrer, ações de nutrição, desta feita com a colaboração da Unidade de Saúde da Ilha do Faial.



Ainda integrada no projeto “O Quintal”, será desenvolvida uma iniciativa versando a história "A Horta do Sr. Lobo", seguida da atividade lúdico-pedagógica "A sopa do Quintal", da responsabilidade da formadora Mariana Fortuna, da Escola Profissional da Horta, no âmbito da formação em contexto de trabalho.