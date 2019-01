“O Outro Lado do Cinema” volta a diversificar oferta em 2019

A Câmara Municipal da Praia da Vitória e o Cine-Clube da Ilha Terceira renovaram a parceria, iniciada em 2018 e levam a cabo, novamente, nos primeiros seis meses deste no ano, o projeto “O Outro Lado do Cinema”, que consiste na exibição de filmes alternativos, no Auditório do Ramo Grande, numa quinta-feira de cada mês.

“Uma Mulher Não Chora”, “O Meu Pai e Eu”, “Cold War - Guerra Fria”, “BlacKkKlansman: O Infiltrado”, “Feliz Como Lázaro” e “No Coração da Escuridão”, são as seis exibições previstas para esta iniciativa que, segundo Carlos Armando Costa, vice-presidente do município, citado em nota de imprensa, “visa a diversificação da oferta cinematográfica existente no Concelho e dar a conhecer novas perspetivas sobre temáticas relevantes para a dinamização social”.





O vice-presidente da autarquia, refere ainda que a colaboração com o Cine-Clube tem como objetivo “reforçar a nossa oferta cultural e, por conseguinte, alcançar novos públicos, nomeadamente os jovens, que estão mais virados para o cinema comercial. Neste sentido, considero o projeto uma mais-valia para os praienses e para todos os amantes da sétima arte”, sublinhou o autarca com tutela da área da Cultura.





Desta forma, no arranque da 1.ª temporada de 2019 (de janeiro a junho), o primeiro filme decorre quinta-feira, dia10 de janeiro, pelas 21 horas. Trata-se do drama “Uma Mulher Não Chora”, de Fatih Akin, com as interpretações de Diane Kruger, Denis Moschitto e Numan Acar. O filme, para maiores de 16 anos, aborda temáticas como tráfico de drogas, vidas de sucesso, atentados terroristas e ideais de extrema-direita.





Saliente-se que “Uma Mulher Não Chora” venceu o Globo de Ouro para Melhor Filme Estrangeiro e esteve em competição pela Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, onde Diane Kruger foi galardoada com o prémio de Melhor Atriz pela sua interpretação.





Para o dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, o Cine-Clube e a autarquia praiense propõem o filme “O Meu Pai e Eu”, uma comédia do realizador Bob Nelson, com Clive Owen, Jaeden Lieberher e Maria Bello nos principais papéis.





Esta comédia dramática marca a estreia na realização de Bob Nelson e conta a história de reaproximação de um pai e um filho separados por problemas de alcoolismo.





A 7 de março, será exibido o filme vencedor do prémio para Melhor Realizador na edição de 2018 do Festival de Cannes. Trata-se do sexto filme do polaco Pawel Pawlikowski, com interpretações de Joanna Kulig, Tomasz Kot e Borys Szyc, intitulado “Cold War – Guerra Fria”.





Explica a nota de imprensa que o filme, rodado a preto e branco, centra-se em duas pessoas oriundas de meios diferentes e personalidades que não condizem uma com a outra. O romance desenvolve-se em plena Guerra Fria, entre a Polónia, Berlim, Jugoslávia e Paris.





No dia 11 de abril, é exibido o filme “BlacKkKlansman: O Infiltrado”, de Spike Lee, com John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier e Robert John Burke, conta a história do primeiro detetive negro a entrar na polícia de Colorado Springs, das dificuldades que sentiu e da sua infiltração na célula local do Ku Klux Klan, ao mesmo tempo que se apaixona por uma líder local dos direitos civis.





Baseado no livro de memórias do próprio Stallworth, uma figura da vida real, este é um filme entre o drama e a comédia, em que o passado é comparado diretamente com o contexto político dos Estados Unidos de 2018.





Em maio, dia 2, “Feliz Como Lázaro”, da realizadora Alice Rohrwacher e com Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Luca Chikovani e Nicoletta Braschi nos principais papéis, é um drama que retrata a forma como a sociedade se aproveita de pessoas simples, trabalhadoras e sempre prontas a sacrificarem-se pelos outros. Este filme competiu pela Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes 2018, onde recebeu o Prémio de Melhor Argumento.





Para finalizar, a 1.ª temporada destaque para a exibição de “No Coração da Escuridão”, um drama/thriller realizado por Paul Schrader, com interpretações de Amanda Seyfried, Ethan Hawke, Cedric the Entertainer e Victoria Hill.





Este filme conta a história de um ex-militar que, após a morte do filho na Guerra do Iraque, se refugiou na fé, tornando-se pastor, qualidade na qual conhece uma jovem a atravessar um momento difícil com o marido, um ambientalista radical, sendo que através deles descobre uma série de negócios obscuros entre a Igreja que representa e algumas empresas pouco escrupulosas da região. Esta realização esteve em competição no Festival de Cinema de Veneza e teve três nomeações (Melhor Filme, Melhor Argumento e Melhor Ator) no Gotham Independent Film Awards.