O ginásio flutuante que conquistou os Açores

Joana Meneses tem 47 anos e é natural da Terceira. Os pais, emigrantes no Canadá, deram-lhe “o melhor dos dois mundos”. Depois de vários anos nos Estados Unidos, a instrutora de Pilates encontrou nas águas dos Açores uma forma empreendedora e original de celebrar as suas raízes. O Atlântico Norte é, há 3 anos consecutivos, o seu local de trabalho de eleição.

O SUP Joga, modalidade fitness que Joana Meneses introduziu nos Açores em 2016, é uma combinação de exercícios de Pilates e Yoga executados em cima de uma prancha de Paddle Board. Para experimentar, “não precisa ser-se atleta e muito menos surfista” esclarece.





A paixão pelo mar e pelo movimento levou-a a desenvolver um programa de treino que só fez sentido nas águas do Atlântico Norte, «nasci na ilha Terceira, mas os meus pais emigraram para o Canadá quando eu tinha 2 anos. Mais tarde, mudei-me para Nova Iorque porque queria ser actriz. Servi às mesas para poder pagar a formação, mas cansei-me. Em alternativa, decidi investir no Pilates e no Yoga e não me arrependo. Viajei por uma boa parte do mundo à boleia da minha grande paixão, mas foi durante a última visita do meu pai à Terceira, enquanto ele lutava contra um estado avançado de cancro, que percebi que tinha finalmente encontrado o oceano com que tinha sonhado toda a minha vida».





Durante os últimos 3 anos, a vida profissional de Joana divide-se entre os Açores e Nova Iorque. «O LiquidRoots é mais do que exercício, é um retiro. As ilhas, em especial a Terceira, têm uma energia vulcânica surpreendente, as temperaturas são amenas e os voos são extremamente acessíveis, em quatro/cinco horas conseguimos pôr-nos cá, para não falar na hospitalidade dos açorianos e na sua forma fantástica de ser. O programa que desenhei é uma experiência de imersão única! Não se trata apenas de aulas, há também actividades culturais complementares que envolvem a comunidade de participantes e que permitem o contacto directo com os locais».





Ao todo já são 40 os clientes estrangeiros que Joana trouxe consigo até aos Açores, este ano são esperados mais 20. O 4º LiquidRoots Joga Retreat acontece entre 7 e 13 de Agosto de 2019 e é aberto não só a quem vem de fora, mas também a quem vive nas ilhas, «o ano passado tivemos a primeira participante local e correu tão bem que ela decidiu inscrever-se novamente no retiro deste ano. Temos um preço especial para os açorianos que se queiram juntar a nós. Podem ficar alojados no hotel com o grupo ou podem optar apenas por participar nas actividades. É um investimento num corpo rejuvenescido, numa mente nova e num sistema respiratório funcional».





Apesar da base açoriana da LiquidRoots estar sediada na Terceira, o ginásio flutuante que Joana criou já viajou por outras ilhas dos Açores, «no primeiro ano, estivemos em São Miguel e no Faial. Queremos crescer, mas a maioria dos parceiros com quem temos vindo a trabalhar regularmente são da Terceira, o que torna a estrutura que temos nesta ilha mais sólida, para não falar na ajuda preciosa e indispensável dos meus familiares. Não queremos evoluir no sentido oposto ao da nossa filosofia, a nossa missão não é a da quantidade, mas sim a da qualidade. As pessoas procuram experiências únicas e inadulteradas e essa é a única maneira de vender a magia dos Açores de forma responsável».





No início deste ano, Joana regressou aos Açores para apresentar um novo programa - o FloatFit Joga - direcionado para piscinas interiores, «o potencial deste tipo de actividades também pode ser explorado durante o Inverno. O FloatFit Joga segue os mesmos princípios do SUP Joga, mas em vez de ser realizado no mar pode ser feito em piscinas interiores. Combina os meus 18 anos de experiência como instrutora de Pilates e Yoga, mas prefiro chamar-lhe “Joga” em vez de Yoga. “Joga” vem de jogar e resume aquilo que eu quero que as pessoas sintam quando experimentam as minhas aulas, ninguém deve praticar exercício como se fosse um trabalho ou uma obrigação, antes pelo contrário».





Em 2019, para além dos retiros, Joana Meneses fará, pela primeira vez, uma formação Master Training em SUP Yoga direccionada para profissionais que queiram aprender as bases técnicas do programa de treino que ela própria criou, «é completamente diferente ser instrutor de Pilates ou Yoga no solo e na água», avança, «a maioria das certificações actuais nas modalidades de SUP Yoga, Pool Board ou Sup Fitness são oferecidas online. É impossível progredir em qualquer área de especialização em movimento fazendo apenas um curso em frente do computador. Só o trabalho ao lado de um instrutor com anos de experiência, dentro e fora de água, desenvolverá as competências daqueles que estão a começar agora. Esta é uma das razões pelas quais o LiquidRoots é um sucesso e esgota aulas nos dois lados do oceano: investi muito em formação com profissionais de topo. O que eu quero alcançar com o lançamento desta formação é garantir que esta modalidade é vista com o respeito que ela merece».

As aulas decorrem de 13 a 20 de Junho na Terceira e as inscrições estão abertas.