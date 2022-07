O Dia Mundial dos avós e dos idosos: Papa pede que sejam artífices da `revolução da ternura´

No dia 24 de julho, será celebrado no mundo inteiro a segunda edição o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Todas as dioceses, paróquias e comunidades eclesiais são chamadas a celebrar este Dia especial, cujo tema, indicado pelo papa Francisco, é “Dão fruto mesmo na velhice” (Sl 92, 15). Desta forma, como sugere na mensagem preparada para a ocasião, o Santo Padre deseja oferecer aos idosos um projeto existencial: ser “artífices da revolução da ternura”.

Todas as dioceses do mundo são convidadas a celebrar o Dia Mundial com uma liturgia dedicada aos idosos. Existem duas maneiras principais de participar do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, sugeridas pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida: celebrando uma Missa ou visitando os idosos sozinhos.

O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida forneceu às dioceses uma série de materiais e sugestões pastorais e litúrgicas, disponíveis no site do Dicastério.

Entre as recomendações, vale a pena destacar a de visitar ou acompanhar os idosos sozinhos. Neste sentido, o Santo Padre a firma na sua mensagem que “a visita aos idosos abandonados é uma obra de misericórdia do nosso tempo”.

Ao falar sobre o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos 2022, o card. Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, observou que “com o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, o Santo Padre convida-nos a tomar consciência da importância dos idosos na vida da sociedade e das nossas comunidades e a fazê-lo, não de modo pontual, mas estrutural; o Dia dos Idosos ajudar, assim, a laçar as bases de uma pastoral ordinária desta fase da vida”.

Em 2021, o Papa Francisco estabeleceu que este Dia Mundial seria celebrado todos os anos, no quarto domingo de julho, em proximidade da festa de São Joaquim e Sant’Ana, avós de Jesus.

Neste dia, o Papa inicia uma viagem apostólica ao Canadá, durante a qual está prevista uma visita ao Santuário de Sant’Ana e um encontro com jovens e idosos numa escola primária de Iqaluit. O cuidado dos idosos e o diálogo entre eles e as novas gerações é uma preocupação constante do Santo Padre, que dedicou boa parte das audiências de quarta-feira deste ano às catequeses sobre a velhice. Além disso, a intenção de oração que Francisco confiou a toda a Igreja através da Rede Mundial de Oração do Papa para este mês de julho é precisamente pelos idosos.