Desta forma, o Quarteto de saxofones, atua às 16h00, no Lado Norte da Igreja Matriz. As Orquestras de Cordas são a partir das 16h30, no Lado Norte da Igreja Matriz e as Orquestras de Sopros atuam às 16h45, no Lado Norte da Igreja Matriz. Em vários pontos da cidade, a partir das 16h00, decorre a atuação do Conjunto de Guitarras.







Já o Conjunto de Violas da Terra atua a partir das 17h00, no Mercado da Graça e Largo do Teatro, bem como, à mesma hora, decorre a atuação do Coro Infantil, na Escadaria do Auditório, Mercado da Graça e Largo do Teatro.