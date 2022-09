Nuno Carvalho sobe ao pódio na Polónia

Competindo na Categoria M2 - 73kg, Carvalho atingiu as meias-finais onde acabou por perder com o polaco Ikar Mashko por wazari (já no ponto de ouro), atleta que na final derrotou o azeri Mammad Mammadov, sagrando-se assim campeão do mundo.



Antes de atingir a meia-final, Nuno Carvalho disputou cinco combates e venceu todos pela vantagem máxima (Ippon).



Recorde-se que em 2021 o judoca micaelense tinha conquistado o título de campeão do mundo, repetindo desta feita nova presença no pódio, mas no terceiro posto.



Nuno Carvalho esteve a competir na Polónia no Campeonato do Mundo de Judo para Veteranos graças aos apoios da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Junta de Freguesia de Baixo, Solange Moreira Welch, Margarida Moreira e Valéria Bonello.