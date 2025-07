Nuno Borges perde na estreia e falha defesa do título em Bastad

Terceiro cabeça de série, o maiato, 35.º do mundo, ficou isento da primeira ronda, mas acabou por perder com Misolic, 105.º, por 3-6, 7-6 (7-1) e 6-3, em duas horas, num encontro em que chegou a estar a servir para vencer no segundo set, quando ganhava por 5-4, e desperdiçou três ‘match-points’ com o resultado a 6-5.

Nuno Borges conquistou o seu único título no circuito ATP em Bastad no último ano, quando bateu Rafael Nadal, tornando-se, na altura, o quinto tenista a vencer o espanhol numa final de terra batida.

Esta temporada, Nuno Borges apenas tinha sido eliminado por três vezes na estreia, apenas uma delas em terra batida, frente ao brasileiro Thiago Seyboth Wild, no Masters 1.000 de Roma.