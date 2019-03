Número de mortos em tiroteio em escola brasileira sobe para 10

As mais lidas

O oficial acrescentou que depois dos disparos, os dois atiradores suicidaram-se no corredor da escola.

"Antes de entrar na escola eles atiraram contra o proprietário de uma lava-rápido [de automóveis] aqui na frente. Este senhor [atingido] está sendo submetido a uma cirurgia num hospital. Eles entraram encapuzados na escola e atiraram nos alunos que estavam no pátio e em duas coordenadoras da escola", disse o coronel Marcelo Salles.

"Estou muito impactado com o que eu vi aqui nesta escola, uma cena muito triste (...) Vim prestar solidariedade às vítimas, aos pais e familiares destes alunos e destas funcionárias e, também, dos homicidas", disse o governador.

Além da polícia e bombeiros, o governador do estado de São Paulo, João Dória, está no local.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Policia Militar de São Paulo, oito vítimas foram mortas dentro da Escola Estadual Raul Brasil e outras duas pessoas socorridas não resistiram e morreram no hospital.

O número de vítimas mortais num tiroteio que aconteceu esta quarta-feira, no interior de uma escola na cidade brasileira de Suzano, subiu de oito para 10, segundo um novo balanço da polícia da região metropolitana de São Paulo.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok