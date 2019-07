Número de feridos sobre para 20 no distrito de Castelo Branco

As mais lidas

De acordo com a página da internet ANEPC), pelas 11:45, estão 820 operacionais apoiados por 251 meios terrestres e 14 meios aéreos a combater o incêndio ainda ativo no concelho de Vila de Rei, que se propagou ao concelho de Mação, distrito de Santarém,.

O governante acrescentou que dos 20 feridos apenas um dos civis se encontra na unidade de queimados do Hospital de São José, em Lisboa.

O ministro da Administração Interna indicou este domingo que subiu para 20 o número de feridos nos incêndios que lavram desde a tarde de sábado no distrito de Castelo Branco e que se propagaram a Mação, distrito de Santarém.

