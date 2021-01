Número de casos desce na Ribeira Grande e em Ponta Delgada

De acordo com boletim da Autoridade de Saúde Regional, o concelho da Ribeira Grande soma agora 379 casos positivos (menos cinco). A freguesia de Rabo de Peixe continua a ser a que tem maior número de caso, mas agora regista 288 (menos três).

O concelho de Ponta Delgada também desceu no número de casos, tem 116 casos (menos11) e a freguesia de São Pedro é a que regista o maior número, 19 casos (mais um).

Lagoa soma 24 casos (os mesmos de ontem). Em termos de freguesias: Água de Pau, Santa Cruz e Nossa Senhora do Rosário somam, cada, sete casos.

Vila Franca do Campo aumentou o número de casos em relação a ontem, tem mais dois, ou seja, soma 83. A freguesia de Ponta Garça conta com o maior número, 56 casos (menos três).

A Povoação tem no total cinco casos positivos (os mesmos de ontem), com a freguesia de Água Retorta a ter três casos.

Nordeste não tem qualquer caso.

Na ilha Terceira, Angra do Heroísmo tem oito casos (mais dois). As freguesias de Nossa Senhora da Conceição e de São Bento, somam, ambas, dois casos. A Praia da Vitória tem 11 casos (mais um), as Lajes continuam com os seis casos.

As Flores mantém os quatro casos e Santa Cruz é a que tem maior número, três casos.

O Faial também mantém um caso nos Flamengos.

A ilha do Pico tem dois casos (mais um), localizados na Madalena e São Caetano.