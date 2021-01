Número de casos aumenta nas ilhas Terceira e Faial

De acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, na ilha do Faial o número de casos passou de um (no dia 23) para 10, enquanto na Terceira, Angra do Heroísmo tinha 11 casos no passado dia 23, agora regista 15 e, a Praia da Vitória aumentou de 16 (no dia 23) para 19.

No entanto, é a ilha de São Miguel (Alto Risco) que regista o maior número de casos positivos, nomeadamente nos concelhos da Ribeira Grande e Ponta Delgada.

Assim, a Ribeira Grande soma, hoje, 322 casos, com a freguesia de Rabo de Peixe a ter o maior número, 244 casos.

Ponta Delgada regista 104 casos e a freguesia de São Pedro é a que conta com mais casos, 21.

Vila Franca do campo tem 88 casos e a freguesia de Ponta Graça continua a registar o maior número, 59 casos.

A Lagoa tem 19 casos e a freguesia de Nossa Senhora do Rosário tem o maior número, 7 casos.

Povoação tem cinco casos e a freguesia de Água Retorta tem quatro casos.

Na ilha Terceira, o concelho de Angra do Heroísmo regista 15 casos, sendo o maior número na Vila de São Sebastião, seis casos. Praia da Vitória tem 19 casos e a freguesia de Santa Cruz soma nove casos.

A ilha do Faial tem 10 casos, e a freguesia da Matriz tem o maior número, quatro casos.

As Flores tem um caso, nas Lajes.

O Corvo conta com um caso.

O Pico tem dois casos, um na Madalena e um em São Caetano.