Novos Números de Identificação Fiscal vão passar a começar pelo algarismo 3

O Número de Identificação Fiscal atribuído pela AT a pessoas singulares, independentemente de se tratar de cidadãos nacionais ou estrangeiros, é composto por nove dígitos, sendo os oito primeiros sequenciais e o último de controlo.

Com esta informação a administração fiscal pretende dar tempo para que os sistemas informáticos das entidades interessadas possam ser adaptados à mudança.

Atualmente, a AT está ainda a atribuir NIF de gama 2, mas é expectável que as sequências possíveis esgotem nos próximos meses, o que implica a passagem para os NIF de gama 3.

Os Números de Identificação Fiscal (NIF) vão passar a começar pelo algarismo 3 e a mudança deverá acontecer em junho ou julho deste ano, indica uma informação da Autoridade Tributária e Aduaneira, divulgada no seu ‘site’.

