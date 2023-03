novobanco dos Açores com resultado líquido positivo no ano de 2022

O novobanco dos Açores apresentou um resultado líquido positivo no ano de 2022 de 4,637 milhões de euros, que, face ao período homólogo, representa um ligeiro decréscimo de 3%, revela o Relatório da Atividade e Resultados do novobanco Açores.

De acordo com o documento enviado à comunicação social, os resultados da atividade do novobanco dos Açores, no ano de 2022, apresentaram “uma ligeira redução devido, principalmente, ao facto de no ano de 2021 ter-se verificado a contabilização de um movimento extraordinário relacionado com um reajustamento nas Reservas de Reavaliação, com impacto positivo no resultado líquido de 1,7 milhões de euros”.



Acrescenta ainda que no ano de 2022, o novobanco dos Açores procedeu à atribuição de Liberalidades aos acionistas Santas Casas no montante de 776 mil euros, valor este superior em 323 mil euros face ao atribuído em 2021.



O Relatório da Atividade e Resultados do novobanco Açores destaca também “a evidente recuperação da margem financeira, situando-se nos 1,1% no final do ano de 2022, o que resultou num aumento de 13,1% no resultado financeiro do banco.

Assim como que o Cost to Income, excluindo resultados de mercados e outros resultados operacionais, manteve a sua trajetória de melhoria, situando-se em 51,1% no ano de 2022 (2021: 56,6%).

O banco revela ainda que no ano passado, e face ao mesmo período homólogo, o crédito a clientes (líquido) apresentou uma variação positiva de 0,5% (+1661 mil euros). Relativamente ao crédito vencido, contabilizam-se 5,97 milhões de euros, o que se traduz numa taxa de crédito vencido de apenas 1,6%.

E que no que respeita aos recursos, de sublinhar que no ano de 2022 o montante global dos depósitos de Clientes era de 453,2 milhões de euros, valor que representa um aumento de 6,1%, em relação ao verificado no ano de 2021, reflexo da confiança dos nossos clientes.

Já no diz respeitos a rácios de capital e de liquidez é revelado que o novobanco dos Açores “continua bem posicionado para apoiar os seus clientes particulares e empresas, com o rácio de solvabilidade (CET 1) a situar-se em 15,4% e o rácio de liquidez (LCR) nos 224,5%”.