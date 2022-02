Novo surto leva China a colocar em quarentena 1.500 estudantes

A ordem foi emitida no domingo, depois de várias dezenas de casos terem sido relatados no distrito universitário de Zhuanghe. Centenas de estudantes foram transferidos para hotéis e colocados sob observação.

Os alunos estão agora a ter aulas ‘online’ e as refeições são entregues nos seus quartos.

Trata-se de mais um exemplo da abordagem de tolerância zero da China em relação à doença.

Quarentenas, testes obrigatórios e restrições nas viagens tornaram-se o novo normal para grande parte da população chinesa.

A taxa de vacinação do país está entre as mais altas do mundo e as autoridades estão a administrar agora doses de reforço à medida que o inverno chega.

Entre outras novas medidas, Pequim passou a exigir que todas as pessoas que chegam de outras partes do país de avião, comboio, autocarro ou carro apresentem um teste negativo para o vírus feito nas 48 horas anteriores.

Apesar de casos isolados, registados em várias partes do país, a China foi capaz de suprimir surtos no passado. O país soma um total de 98.315 casos e 4.636 mortes desde o início da pandemia.