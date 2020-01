Novo líder do PSD/Açores quer simplificar reembolsos das passagens aéreas aos residentes

"Em 2015, com a liberalização do espaço aéreo, vivemos nos Açores uma verdadeira revolução para a mobilidade dos açorianos e para a alavancagem do turismo. Cinco anos depois, é possível rever e alterar. Mas para melhorar. Nunca para piorar. O limite máximo de 134 euros para os residentes e de 99 euros para os estudantes, em viagens de ida e volta ao continente, é uma conquista. Não admitimos andar para trás", declarou o social-democrata.

Bolieiro falava na Madalena, na ilha do Pico, na sessão de encerramento do 24.º congresso do PSD/Açores.

Para o líder dos sociais-democratas açorianos, "ninguém compreende que possa ser mais barato viajar para Lisboa do que para outra ilha dos Açores", e nesse sentido "é preciso melhorar de forma substancial as acessibilidades internas, ajustando a oferta à procura, de forma flexível, sobretudo nas ilhas sem ligações ao exterior da região".

Para as mercadorias, "é preciso promover soluções e modelos que facilitem o transporte de produtos frescos a preços competitivos e com frequências adequadas, quer no mercado interno, quer para o continente", e a nível marítimo, nas ligações inter-ilhas, o PSD tem o "objetivo estratégico" de "reduzir significativamente os custos" e "manter e melhorar as acessibilidades e frequências às ilhas de menor dimensão".

"Impõe-se avaliar as atuais Obrigações de Serviços Público e o modelo existente, mediante o estudo de alternativas tecnicamente e economicamente mais vantajosas para todas as ilhas. No abastecimento de bens essenciais, não podemos arriscar ter qualquer ilha isolada, inacessível, em compasso de espera", disse.

O PSD/Açores está reunido desde sexta-feira na ilha do Pico, no primeiro encontro magno dos sociais-democratas açorianos sob a liderança de José Manuel Bolieiro e com as eleições regionais deste ano como pano de fundo.

Rui Rio renovou no sábado o mandato como presidente do PSD, com cerca de 53% dos votos na segunda volta das eleições diretas, enquanto o seu adversário, Luís Montenegro, teve 46,98%.

O líder social-democrata afirmou, após serem conhecidos os resultados das diretas, que o PSD não está "partido" e que conta com todos que trabalhem “com estabilidade e lealdade”.