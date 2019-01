Novo empreendimento turístico em Santa Cruz da Lagoa abre em junho

Em junho a Lagoa vai aumentar a sua oferta de alojamento com a abertura do empreendimento turístico ‘Sul Infinito Resort’, na freguesia de Santa Cruz.

De acordo com o promotor deste empreendimento, que também é sócio do Santa Bárbara Eco-Beach Resort, a obra, num investimento de 2 milhões de euros, estará terminada no mês de maio, estando previsto que os primeiros hóspedes cheguem no mês de junho.

“O Santa Bárbara também passou por duas fases e foi vendido em 3D e quando abrimos tivemos uma taxa de 100 por cento de ocupação, portanto acredito que até junho teremos a mesma taxa neste espaço”, afirmou Rodrigo Herédia.











