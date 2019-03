Novo Banco dos Açores assina protocolo de cooperação com a Associação Agrícola de Santa Maria

A cerimónia de assinatura do protocolo decorreu nas instalações da Casa do Povo de Almagreira, em Santa Maria, tendo marcado presença os dirigentes da Associação Agrícola, para além dos seus associados, bem como a administração do Novo Banco dos Açores e os Quadros locais, que representam o banco na ilha de Santa Maria.







De acordo com comunicado, este protocolo visa garantir a todos os associados da Associação Agrícola da ilha de Santa Maria, condições favoráveis com soluções para a gestão do quotidiano e da atividade dos agricultores de Santa Maria, bem como de financiamento adaptado às especificidades locais, do setor em particular e da sua localização geográfica.





O Novo Banco dos Açores, "destaca-se assim uma vez mais, enquanto único banco com sede nos Açores, com a consolidação e melhoria da qualidade de serviço aos seus clientes na ilha de Santa Maria, consubstanciado a mesma, na sua Unidade de Negócio, localizada na Vila do Porto", finaliza o comunicado.