Novo Banco assina protocolos com os museus em Ponta Delgada e Angra

O Novo Banco vai assinar dois protocolos, nomeadamente, com o Museu Carlos Machado em Ponta Delgada e com o Museu de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos próximos dias 31 de janeiro e dia 1 de fevereiro, respetivamente, para a cedência de quatro obras, dois mapas portulanos e duas de pintura, que fazem parte do seu património cultural e artístico.

A assinatura do protocolo com o Museu Carlos Machado, contará com a presença da diretora regional da Cultura, Susana Goulart e do CEO do NOVO BANCO, António Ramalho, refere comunicado.

Para o museu em Ponta Delgada, serão cedidos para exposição, dois mapas portulanos do séc. XIX da autoria do cartógrafo José Fernandes Portugal.

Relativamente à assinatura do protocolo com o Museu de Angra do Heroísmo, a mesma contará com a presença do diretor do museu, Jorge A. Paulus Bruno e, igualmente, com a presença de António Ramalho. A cedência para o Museu de Angra será das obras de José Júlio de Souza Pinto “Volta do rio” e “Chamando a barcaça”, pertencentes à coleção de pintura do Novo Banco.

Refira-se que com estes protocolos, e desde janeiro de 2018, são já 26 as obras de grande relevo cultural colocadas em exposição permanente em 14 museus de várias regiões do país, desde Castelo Branco, Guarda, Guimarães, Setúbal, Caldas da Rainha, Figueiró dos Vinhos, Lisboa, Viseu, Torres Novas, Óbidos, Madeira e agora nos Açores.

Adianta o comunicado que o Novo Banco lançou também o site: nbcultura.pt. Trata-se da nova plataforma que agrega o património cultural e artístico do banco, desenvolvida e desenhada especificamente para divulgar e partilhar o vasto património do Banco neste âmbito.

Através do nbcultura.pt é possível ter acesso a informação mais detalhada sobre as quatro coleções do Novo Banco, nomeadamente, fotografia contemporânea, pintura, numismática e a biblioteca de estudos humanísticos.

Nesta plataforma está disponibilizado, em galeria de imagens e por pesquisa, diversas obras de cada um dos acervos, promovendo, igualmente, todas as iniciativas que já se realizaram e aquelas que estão previstas.