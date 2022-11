Nova Iorque acolhe mercados 'pop-up' portugueses antes do Natal

Apoiado pelo PALCUS, o Conselho de Liderança Luso-Americano, o mercado será montado no Centro Luso-americano de Mount Vernon e estará aberto ao público das 11:00 até às 16:00 (hora local, mais cinco horas em Lisboa).

"Ajude a apoiar pequenas empresas que são orgulhosamente propriedade de outras pessoas dentro da comunidade portuguesa", apelou o PALCUS numa 'newsletter'.

Entre os produtos que estarão à venda neste mercado temporário estão tripas de Aveiro com a "Micas da Tripa"; enchidos fumados caseiros da "J&S Sausages"; peças em crochê da "Juliana's Crochet"; ou bijuteria e produtos de papelaria moderna de inspiração portuguesa da "SoSofia Stationary".

Mais tarde, no dia 04 de dezembro, será a vez de Mineola - uma cidade no estado de Nova Iorque que é presidida pelo luso-americano Paulo Pereira -, receber o mercado 'pop-up' português.

Mineola, localizada a cerca de 30 quilómetros de Manhattan, tem 20 mil habitantes, dos quais cerca de 15% são portugueses, lusodescendentes ou luso-americanos.

Já na costa oeste norte-americana, a cidade de Newark, no estado da Califórnia, será palco do Mercado de Natal Português no dia 17 de dezembro.

"Venha apoiar os negócios portugueses locais e faça as suas compras de Natal no primeiro Mercado de Natal Português a decorrer no Pavilhão de Newark", publicou o PALCUS - a única organização que representa portugueses e lusodescendentes a nível nacional -, salientando que a entrada é gratuita.