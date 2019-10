Nós, Cidadãos! considera que democracia perdeu ao não combater abstenção

As mais lidas

Os dados da abstenção dizem respeito aos cerca de 9,3 milhões de eleitores recenseados no território nacional, faltando ainda os cerca de dois milhões de eleitores residentes no estrangeiro.

A taxa de abstenção registou um novo recorde nas eleições legislativas de domingo, ao situar-se nos 45,5%, segundo a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

“Não foram os resultados que estávamos à espera, mas sendo nós o partido dos movimentos cívicos, o futuro começa amanhã, porque estamos convencidos do valor das nossas ideias”, afirmou.

O presidente do Nós, Cidadãos! considera que as legislativas de domingo se traduziram por “uma grande derrota de toda a democracia representativa” ao não conseguir “combater a abstenção de modo eficiente”.

