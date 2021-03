Nordeste sobe para Alto Risco

“Temos todos os concelhos dos Açores em nível de Muito Baixo Risco, com exceção do Nordeste, que está em nível de Alto Risco, e Ponta Delgada, em nível de Médio Alto Risco”, adiantou o secretário regional da Saúde e do Desporto, Clélio Meneses, em conferência de imprensa em Angra do Heroísmo.

O governante esclareceu que as medidas previstas para o novo nível de risco (o mais elevado) no Nordeste, na ilha de São Miguel, entram em vigor a partir de segunda-feira.

Até lá, o executivo decretou a proibição de circulação entre concelhos e o recolher obrigatório a partir das 15h00 para toda a ilha da São Miguel.

Assim, a partir de segunda-feira, no Nordeste, todos os estabelecimentos de restauração, bebidas e similares encerram a partir das 15h00, podendo funcionar em regime de ‘take-away’ a partir dessa hora e até às 22h00, e é decretado o recolher obrigatório entre as 20h00 e as 05h00 do dia seguinte.

Deve ser adotado o regime de teletrabalho, ou horários desfasados, quanto tal não é possível.

O concelho de Ponta Delgada mantém-se no nível de Médio Alto Risco.

A escala de risco utilizada pela Região Autónoma dos Açores tem cinco níveis: Muito Baixo, Baixo, Médio, Médio Alto e Ato.

Clélio Meneses ressalvou que as medidas associadas estes níveis de risco vigoram “a partir de segunda-feira e até sexta-feira” – já depois das restrições generalizadas à ilha de São Miguel nos três dias da Páscoa -, mas sublinhou que, “havendo qualquer alteração que determine uma reavaliação do nível de risco, poderá a autoridade de saúde, a qualquer momento, decidir medidas aplicáveis a uma ou outra freguesia ou uma outra localidade da ilha de São Miguel”.