Nordeste inaugura capela funerária

Em nota, a autarquia adianta que o edifício apresenta “espaços amplos e com os serviços adequados às suas funções, entre estes, sala de velório, zona de cozinha (equipada), sala de apoio ao pároco, dois sanitários (um deles adaptado a pessoas com dificuldade motora), uma ampla zona de exterior e de estacionamento, e interiores bastantes iluminados”.





A nota explica que a obra resultou da “beneficiação e ampliação de um edifício do município que se encontrava desativado, procurando-se dar uma nova utilidade ao edifício e ao mesmo tempo responder à necessidade de ser construída uma capela funerária na sede do concelho”.





Na bênção e inauguração da capela, o presidente da Câmara do Nordeste, António Miguel Soares, referiu-se à contribuição que teve o ex-vice-presidente da autarquia, Luís Jorge Fernandes, então responsável pelo pelouro das obras e urbanismo, por ver no reaproveitamento do antigo edifício uma boa solução para a edificação da capela funerária.





A capela será entregue à Junta de Freguesia de Nordeste, através da celebração de um protocolo de cedência de utilização e de manutenção.