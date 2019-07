Noites de Verão no "Vale dos Fetos" do Jardim António Borges

O programa das Noites de Verão 2019 começa, na quarta-feira pelas 1900, no "Vale dos Fetos" do Jardim António Borges com um concerto memorável com o quarteto da Associação Quadrivium.

De acordo com a Câmara Municipal de Ponta Delgada, ainda na noite de quarta-feira, a partir das 21h30, o Centro Histórico de Ponta Delgada recebe animação itinerante com Humanum – Associação Tradições.

Na quinta-feira, 25 de julho, pelas 22h00, no Alto da Mãe de Deus, tem lugar o concerto com Vânia Dilac & The Soulmates, também inserido no programa das Noites de Verão, iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Às 22h00 de sexta-feira, 26 de julho, no Largo da Igreja do Colégio dos Jesuítas, será a vez do bailado “A bênção da água”, do Ballet Teatro Paz, com coreografia de Milagres Paz.

No sábado, 27 de julho, às 20h00, a animação infantil regressa ao lado Norte do Largo da Matriz, com os pula-pulas, enquanto às 22h00, tem lugar o concerto da Sinfonietta de Ponta Delgada – Associação Quadrivium, no Largo da Igreja do Colégio dos Jesuítas.

A 28 de julho, domingo, a partir das 22h00, também no Largo da Igreja do Colégio dos Jesuítas, realizam-se as atuações do Rancho Folclórico Camponeses de Canados, de Alenquer, e do Folklore Ensemble GRANDINELE/Folklore Ensemble MIESTELENAI, da Lituânia.

Os concertos no "Vale dos Fetos" do Jardim António Borges regressam às 19h00 do dia 31 de julho, com o Duo Jorge Valério & Luís Senra. No Centro Histórico da cidade, às 21h30, a animação itinerante está a cargo dos Jardineiros – Fungis Magic Truxis.

Saliente-se que, entre 26 e 31 de julho, sempre com o início às 18h00, no passeio marítimo em frente às Portas da Cidade, realiza-se a III Festa do Livro dos Açores.