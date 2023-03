Nil Solans no Azores Rallye

O piloto espanhol, que em Portugal já venceu uma prova, o Rally Serra de Fafe de 2022, estará ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo, uma viatura cujo cuidado estará a cargo da equipa Race Seven, estrutura que também apoia o norueguês Veiby. Solans já alinhou no evento organizado pelo Grupo Desportivo Comercial, em 2021 e com uma viatura idêntica à que tripulará este ano, mas desistiu devido a acidente.

Com 30 anos, nasceu em abril de 1992, Nil Solans fez a sua estreia nos ralis em 2012 com um Peugeot 107 e desde logo se destacou ao nível da classe. Dois anos depois internacionalizou a sua carreira com a presença, ao volante de um Ford Fiesta R2, em alguns eventos do WRC. Ganhou experiência e em 2017 foi campeão na competição júnior, JWRC, do campeonato mundial. Nesse mesmo ano também foi o vencedor do WRC3 com um Ford Fiesta R2T.

No ano seguinte passou ao volante de viaturas mais competitivas, Ford Fiesta R5 e Skoda Fabia R5. Foi aos comandos do modelo checo que foi campeão espanhol de terra em 2020, temporada em que obteve igualmente os seus primeiros triunfos absolutos. Em 2021 alternou entre o ERC e o WRC e o ano passado esteve, com um VW Polo GTi R5, em quatro eventos do ERC, competição em que venceu em metade das suas participações, nos ralis Serras de Fafe e Islas Canarias.