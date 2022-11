Neymar e Danilo ausentes frente à Suíça devido a lesão

Rodrigo Lasmar revelou que Neymar, o nome mais sonante da equipa do Brasil, sofreu uma “lesão no ligamento lateral” do tornozelo direito, tendo sido substituído por Antony aos 79 minutos do encontro da jornada inaugural, disputado na quinta-feira, que os ‘canarinhos’ venceram por 2-0.

O médico da Confederação Brasileira de Futebol informou que o defesa lateral Danilo também sofreu uma entorse na partida com a Sérvia e que não estará disponível para defrontar a Suíça na segunda-feira, num confronto entre os líderes do agrupamento.

“Não poderemos contar com esses dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles estão a efetuar tratamento com o objetivo de recuperarem a tempo de prosseguirem a participação no torneio”, assinalou Rodrigo Lasmar.