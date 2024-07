Netanyahu e ministro da Defesa decidirão retaliação contra Hezbollah

Netanyahu e Gallant decidirão o âmbito e o momento da retaliação israelita contra o Líbano, por causa do ataque este sábado com foguetes em vários locais no norte de Israel, um dos quais à cidade drusa de Majdal Shams, em que morreram doze civis, na sua maioria crianças entre os 10 e os 16 anos, e que o exército israelita atribui à milícia libanesa Hezbollah, de acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

O Hezbollah negou categoricamente qualquer envolvimento e atribui o incidente a um míssil antiaéreo intercetado por Israel.

Vários ministros criticaram a rapidez com que o ataque de retaliação da semana passada contra os Houthis do Iémen foi decidido e ordenado, pelo que na reunião de hoje todos os ministros tiveram muito tempo para falar, de acordo com o diário "Yedioth Aharonoth".

O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, abstiveram-se na votação final.

A reunião também discutiu o estado das negociações para a libertação dos reféns detidos na Faixa de Gaza, embora este seja o tema de uma futura reunião, de acordo com fontes do "Yedioth Aharonoth".

O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca anunciou que está a falar com os seus homólogos israelita e libanês e a trabalhar numa solução diplomática para "acabar com todos os ataques de uma vez por todas" na zona fronteiriça entre Israel e o Líbano.

As forças armadas israelitas afirmaram ter atingido uma série de alvos no Líbano durante a madrugada de hoje, embora a sua intensidade fosse semelhante à de meses de combates transfronteiriços entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irão.

O Hezbollah afirmou que também efetuou ataques.

Não houve até agora relatos da existência de vítimas.

O ataque de sábado ocorreu no momento em que Israel e o Hamas estão a negociar uma proposta de cessar-fogo para pôr fim à guerra de quase 10 meses em Gaza.