'Nenhum país ou região ultrapassa a crise sozinho'

"Através de parcerias, podemos fomentar soluções inovadoras e justas e juntos construir um futuro mais justo, verde e equitativo para todos", disse António Guterres numa mensagem vídeo enviada ao Fórum Eurafrica, que termina em Carcavelos, nos arredores de Lisboa.

"O abrandamento económico e o dramático aumento nos preços dos alimentos e da energia fez aumentar a dívida e limita o espaço orçamental" dos países, alertou Guterres, vincando que "nenhuma região e nenhum país pode ultrapassar estes desafios sozinho, [pelo que] a solidariedade é a única maneira” de avançar.

Na mensagem, o antigo primeiro-ministro português salientou que defende "um multilateralismo mais inclusivo e uma rede de envolvimento com as organizações regionais, a sociedade civil, o setor privado e as pessoas".

O Fórum Eurafrica "está alinhado com esta visão", afirmou, concluindo que "as Nações Unidas estão empenhadas em construir uma cooperação cada vez mais forte com todos os parceiros e organizações regionais".