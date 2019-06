Nené concretiza sonho de chegar à I Liga

As mais lidas

A finalizar, o primeiro reforço do Santa Clara afirmou que não precisou de muito tempo para decidir quando recebeu o convite do clube, uma vez “que queria jogar aí. É uma oportunidade muito boa para o meu futuro. Acresce o facto de ser açoriano, sei que vou ser muito apoiado e acarinhado pelos açorianos. Vou fazer tudo para poder dar alegrias a estes adeptos”, finalizou o atleta.

Aos 24 anos, o jogador natural da ilha Graciosa tem como principais objetivos “conseguir fazer o maior número de jogos possíveis” ao serviço da equipa na I Liga, prometendo ser paciente e “trabalhar muito para quando aparecer a oportunidade estar preparado, pois sei de onde vim e sei também onde quero chegar”, realçou o atleta que nas últimas duas temporadas representou o Fafe no Campeonato de Portugal.

Em declarações reproduzidas pelo clube, o primeiro reforço do Santa Clara para a temporada 2019/20 não escondeu que sente, nesta altura, “uma sensação de orgulho poder representar o Santa Clara e espero estar à altura do desafio”.

