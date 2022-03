Negociadores ucranianos e russos reunidos de novo na Bielorrússia

As conversações realizam-se na região de Brest, na Bielorrússia, perto da fronteira polaca, segundo a agência Belta.

“Estamos a começar a discutir com representantes russos”, disse o conselheiro presidencial ucraniano Mikhailo Podoliak, numa mensagem que divulgou na rede social Twitter.

De acordo com um vídeo divulgado pela Belta, os representantes da Rússia foram os primeiros a entrar na sala e aguardaram em pé, do seu lado da mesa, a chegada dos negociadores da Ucrânia.

Os elementos das duas delegações sorriram e cumprimentaram-se com apertos de mão, segundo as imagens divulgadas pela agência bielorrussa.

“Os pontos-chave na agenda são um cessar-fogo imediato, um armistício e corredores humanitários para a retirada de civis de cidades e aldeias destruídas ou constantemente bombardeadas”, escreveu Podoliak no Twitter.

Antes de partir hoje para o local da reunião, o conselheiro do Presidente Volodymyr Zelensky disse à agência ucraniana Ukrinform que o objetivo imediato no novo encontro era a criação de corredores humanitários na Ucrânia.

“O resto será de acordo com as circunstâncias”, disse Podoliak, que divulgou uma foto conjunta com Davyd Arakhamiya, dirigente do partido no poder Servo do Povo, para assinalar o momento da partida para a Bielorrússia.

A Belta disse que a delegação russa, chefiada pelo conselheiro presidencial Vladimir Medinsky, chegou ao local das conversações na quarta-feira.

A delegação ucraniana também integra o ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, e o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros Mykola Tochytskyi.

A primeira reunião entre negociadores ucranianos e russos decorreu na segunda-feira, na região bielorrussa de Gomel, no quinto dia de combates na Ucrânia, que foi novamente invadida pela Rússia depois de ter perdido a Crimeia para Moscovo em 2014.