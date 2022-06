Navio 'Sea Watch' salva 222 pessoas em dificuldades em 24 horas

O ‘Sea Watch 3’ resgatou 99 pessoas que estavam num bote de borracha e outras 49 que estavam a bordo de um pequeno barco de madeira.

“Todos estão seguros agora. A nossa equipa está a cuidar de 222 pessoas, resgatadas em quatro missões nas últimas 24 horas”, informou a organização nas redes sociais.

Na quinta-feira, a Sea Watch salvou 25 migrantes que estavam a bordo de um barco insuflável e ajudou outros 49 migrantes que estavam a bordo de outro bote.

O resgate aconteceu na sequência de um aviso do Alarm Phone, uma rede de ativistas que atendem telefonemas de migrantes em perigo.

Os barcos continuam a chegar à ilha italiana de Lampedusa, a mais próxima da costa africana, e durante a noite desembarcaram uma centena de migrantes, somando-se actualmente 800 pessoas no centro de acolhimento local, que tem capacidade para cerca de 250.

De acordo com dados relativos a 01 de junho, este ano chegaram às costas italianas 19.552 migrantes, pouco menos do que os 14.929 registados no mesmo período do ano passado, avançou o Ministério do Interior italiano.