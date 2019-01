Navio patrulha oceânico "Sines" aberto a visitas

De acordo com a Marinha Portuguesa, o NRP Sines vai poder ser visitado no horário das 15 às 17 horas.



"Batizado em julho do ano passado”, o navio “tem como principal função a busca e salvamento marítimos, a vigilância marítima, a prevenção e combate à poluição e outras tarefas de interesse público", acrescenta o comunicado da Marinha.



Comandado pela capitão-tenente Mónica Martins e com 48 militares embarcados, o NRP Sines estará em missão no mar dos Açores nos próximos meses.